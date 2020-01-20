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"На начало конца не похоже": Сатановский поспорил с Тимошенко о ликвидации Украины

20 января 2020, 19:24  •  53 • В мире
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины. Политолог Евгений Сатановский поспорил с ней заочно из-за судьбы страны, отметив, что "на начало конца происходящее на Украине не похоже".
Ранее в эфире телеканала ZIK лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины. Известный политолог Евгений Сатановский у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" заметил в ответ, что "тут важно не то, какую игру затеяла "женщина с косой", в жилах которой нет ни капли украинской крови, в отношении этой бывшей советской республики и несостоявшейся европейской страны, которую все её начальники, включая её саму, на протяжении последних трёх десятилетий грабили, сдавали в аренду и продавали как могли. Тут выделяется слово "начало ликвидации".
Эксперт заочно поспорил с украинским политиком, отметив, что "на начало конца происходящее на Украине не похоже". "На агонию - вполне", - уверен политолог, добавив, что Незалежная "может, развалится", "может, будет долго загибаться, пугая соседей нестабильностью и растущей нищетой".
Рассуждая о тех, кто был у власти на Украине за последние несколько лет, эксперт задаётся несколькими логичными вопросами.
"Если у людей с гонором всё в порядке и с умением обещать всем окружающим всё, что тем только б хотелось, при абсолютном неумении сдерживать собственные аппетиты и непонимании того, что им на самом деле от Советского Союза досталось и что они прогадали, пока друг с другом дрались и к России цеплялись, что им можно сделать? - вопрошает Сатановский. - Самим разориться, но вытащить из того болота, куда их собственное начальство страну загнало? А на кой?"
По его мнению, раз "европейцы обещали - пускай вытаскивают", либо американцы. Политолог иронично заметил, что речь идёт о "полностью независимой стране, от которой ничего не зависит". "Как и республики Прибалтики. И по большому счёту Грузия с Молдавией", - сравнивает эксперт.
Однако под конец своего поста в телеграм-канале политолог предлагает всё же согласиться с Тимошенко касательно того шанса, что был дан Украине, но та его не использовала в нужный момент.
"Так что согласимся с дамой: Украина свой не использовала и ей хана, - продолжает свою мысль Сатановский. - Хотя понятно, что ще вона не вмерла. И дай Бог людям здоровья, и зимой не замерзать, и колбасы с салом, и лука с помидорами, и икры из синеньких, и поляницы с горилкой. В смысле - нормальным людям. А Тимошенки сами себе возмут…"

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