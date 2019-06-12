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"На московских прилавках шпроты рязанского производства": Посол Латвии рассказал, что на самом деле экспортирует его страна
12 июня 2019, 14:39 • 128 • В мире
Посол Латвии утверждает, что в Россию экспортируется очень много разных продуктов, а вот шпроты на прилавках - рязанские.
Посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город" пожаловался, что в российских СМИ и социальных сетях про Латвию пишут, что у неё нет ничего, кроме шпрот и бальзама. Дипломат категорически не согласен.
Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за прошлый год достиг почти трёх миллиардов евро.
Он признаётся, что страна физически не смогла бы экспортировать шпроты на три миллиарда евро: в Балтийском море нет столько рыбы.
Риекстиньш утверждает, что экспортируется очень много разных продуктов.
По его словам, Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию. Посол раскрыл, что на московских прилавках лежат шпроты рязанского производства.
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