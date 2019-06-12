Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Марш в поддержку Голунова в Москве носит "жестко провокационный характер&qu...
Пушков оценил призыв Макрона наладить отношения с Россией
В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что с...
Главная / В мире

"На московских прилавках шпроты рязанского производства": Посол Латвии рассказал, что на самом деле экспортирует его страна

12 июня 2019, 14:39  •  128 • В мире
Посол Латвии утверждает, что в Россию экспортируется очень много разных продуктов, а вот шпроты на прилавках - рязанские.
Посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город" пожаловался, что в российских СМИ и социальных сетях про Латвию пишут, что у неё нет ничего, кроме шпрот и бальзама. Дипломат категорически не согласен.
Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за прошлый год достиг почти трёх миллиардов евро.
Он признаётся, что страна физически не смогла бы экспортировать шпроты на три миллиарда евро: в Балтийском море нет столько рыбы.
Риекстиньш утверждает, что экспортируется очень много разных продуктов.
По его словам, Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию. Посол раскрыл, что на московских прилавках лежат шпроты рязанского производства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
11 июня 2019, 22:24
"Пока не удаётся": Украина отказалась от танков "Оплот" из-за невозможности заменить российские комплектующие
11 июня 2019, 15:54
Зеленский испугался новых обвинений? Президент Украины сбежал с заседания Конституционного суда
12 июня 2019, 04:54
"Тогда и школу надо сносить": В Сети не поняли "декоммунизированной логики" украинцев о генерале Карбышеве
11 июня 2019, 19:09
Двоевластие в Молдавии: Сколько оно продлится и куда сбежит Плахотнюк?
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
12 июня 2019, 01:24
«Держат в напряжении весь мир»: ответят ли США на призыв России совместно заявить о недопустимости ядерной войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июня 2019, 04:54
"Наши десантники шли на Приштину победить или умереть": Как 200 российских ...
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневи...
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вст...
12 июня 2019, 04:54
"Тогда и школу надо сносить": В Сети не поняли "декоммунизированной ло...
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 06:39
Турист спас музей от закрытия, взломав не открывавшийся десятки лет сейф
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
09 июня 2019, 02:09
Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.