"На многое закрыли глаза": В деле "Зимней вишни" вскрылась неприглядная правда

Сегодня в Заводском райсуде Кемерова начнется рассмотрение по существу первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых сразу семь человек. Среди них гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, его же сотрудник - инженер противопожарной системы Александр Никитин (как выяснилось, повар по образованию), а также работник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Все они так или иначе, по версии следствия, виновны в трагедии, которая произошла 25 марта прошлого года, где в результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых - дети.

После ЧП в ТЦ было возбуждено сразу три уголовных дела. Одно из них и будет сегодня рассматриваться в суде.

Тем временем следователи завершили свои действия в отношении бывшего руководителя регионального МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и двух его подчинённых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Это подтвердила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что сейчас "дело отправлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения". А пока сами фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами дела.

Она же отметила, что вскрылась и неприглядная правда как в отношении Мамонтова, так и в отношении экс-начальницы инспекции местного Госстройнадзора Танзилии Комковой и ее сына Эдуарда.

В частности, выяснилось, что наряду с другими факторами роковую роль сыграли и "конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных". Плюс вскрылся и тот факт, что в ТЦ местное руководство МЧС поверку соблюдения требований пожарной безопасности не проводило.

Массу нарушений обнаружили следователи, взявшись за изучение реконструкции здания из кондитерской фабрики в торговый центр. В том числе касающиеся пожарной безопасности здания.

"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - подчёркивает Петренко.

Она же в беседе с ТАСС отметила, что "в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей".