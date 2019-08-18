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"На многое закрыли глаза": В деле "Зимней вишни" вскрылась неприглядная правда

18 августа 2019, 08:54  •  168 • Политика
Следователи завершили свои действия в отношении бывшего руководителя регионального МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и двух его подчинённых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Отмечается, что вскрылась неприглядная правда и в отношении экс-начальницы инспекции местного Госстройнадзора. "На многое закрыли глаза", - указывают в СК РФ. Тем временем сегодня в суде в Кемерове начинается рассмотрение первого дела о пожаре в ТЦ.
Сегодня в Заводском райсуде Кемерова начнется рассмотрение по существу первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых сразу семь человек. Среди них гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, его же сотрудник - инженер противопожарной системы Александр Никитин (как выяснилось, повар по образованию), а также работник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.
Все они так или иначе, по версии следствия, виновны в трагедии, которая произошла 25 марта прошлого года, где в результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых - дети.
После ЧП в ТЦ было возбуждено сразу три уголовных дела. Одно из них и будет сегодня рассматриваться в суде.
Тем временем следователи завершили свои действия в отношении бывшего руководителя регионального МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и двух его подчинённых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Это подтвердила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что сейчас "дело отправлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения". А пока сами фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами дела.
Она же отметила, что вскрылась и неприглядная правда как в отношении Мамонтова, так и в отношении экс-начальницы инспекции местного Госстройнадзора Танзилии Комковой и ее сына Эдуарда.
В частности, выяснилось, что наряду с другими факторами роковую роль сыграли и "конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных". Плюс вскрылся и тот факт, что в ТЦ местное руководство МЧС поверку соблюдения требований пожарной безопасности не проводило.
Массу нарушений обнаружили следователи, взявшись за изучение реконструкции здания из кондитерской фабрики в торговый центр. В том числе касающиеся пожарной безопасности здания.
"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - подчёркивает Петренко.
Она же в беседе с ТАСС отметила, что "в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей".

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