"На мнение японских коммунистов реагировать не стоит:" Российский сенатор прокомментировал заявление о "японских Курилах".

Об этом сенатор от Республики Крым заявил в беседе с Nation News По его мнению, никто не станет пересматривать решение, принятое странами антигитлеровской коалиции.

Позиция же Японии колеблется в зависимости о того, кто пришёл к власти. Сейчас представители правящей партии ничего такого не говорили, так что надо ориентироваться именно на эту позицию.

Японские же коммунисты, считает сенатор, таким образом пытаются поднять свой рейтинг, чтобы на выборах у них появились дополнительные баллы.

"Отдать острова, чтобы там появились американские базы, мы не можем. Мы не намерены пересматривать то, что было достигнуто после Второй мировой войны, но диалог, безусловно, должен вестись. Мы услышали мнение японских коммунистов, но особо реагировать тут не стоит", — заключил сенатор.

Напомним, в интервью японской газете Yomiuri Shimbun глава коммунистов Японии Кадзуо Сии заявил, что в ходе будущих переговоров с Москвой Токио обязан обозначить свою позицию так, что все Курильские острова - это японская территория. По его мнению, действуя таким образом, можно будет надеяться на "возвращение" островов южной части архипелага.