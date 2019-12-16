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"На мнение японских коммунистов реагировать не стоит:" Российский сенатор прокомментировал заявление о "японских Курилах".
16 декабря 2019, 14:24 • 96 • Политика
Кадзуо Сии, председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии, считает, что архипелаг надо обозначить как "японскую территорию". "На мнение японских коммунистов реагировать не стоит" - уверен Сергей Цеков
Об этом сенатор от Республики Крым заявил в беседе с Nation News По его мнению, никто не станет пересматривать решение, принятое странами антигитлеровской коалиции.
Позиция же Японии колеблется в зависимости о того, кто пришёл к власти. Сейчас представители правящей партии ничего такого не говорили, так что надо ориентироваться именно на эту позицию.
Японские же коммунисты, считает сенатор, таким образом пытаются поднять свой рейтинг, чтобы на выборах у них появились дополнительные баллы.
Напомним, в интервью японской газете Yomiuri Shimbun глава коммунистов Японии Кадзуо Сии заявил, что в ходе будущих переговоров с Москвой Токио обязан обозначить свою позицию так, что все Курильские острова - это японская территория. По его мнению, действуя таким образом, можно будет надеяться на "возвращение" островов южной части архипелага.
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