"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера

Честное признание бывшего пилота Корпуса морской пехоты США палубного самолета РЭБ EA-6 Prowler, офицера Скотта Купера о России поддержали русские. Однако пользователи уточняют, что возможная война с Россией обойдётся США ещё дороже, чем считает американский аналитик: "На месте США будет пролив".

Таким образом пользователи русского сегмента интернета отреагировали на аналитический доклад американского офицера, о котором рассказало РИА Новости. Говоря простыми словами, офицер сухо и без лишних эмоций объяснил, что в возможной войне с Россией "козыри", которые готовят США, могут оказаться "пшиком". По мнению офицера, сталкиваться с сухопутными войсками России лоб в лоб бесполезно. Единственный шанс в случае гипотетической войны с нашей страной - это завоевание превосходства в воздухе. Однако и здесь не всё гладко для американской стороны, о чём более подробно мы рассказывали ранее.

По мнению русских пользователей Сети, в случае если Россия почувствует реальную угрозу своему существованию, то на уничтожении техники врага наша страна не остановится.

"На месте США будет пролив, а Европы - радиоактивная Сахара. Ещё бы с помощью копий ядерную страну атаковали. Как говорил известный киношный герой: "Не беспокойся, Козлодоев, сядем все", - предупреждает "Треугольник Малевича".

"Не рассуждайте, просто внимательно слушайте, что говорит Путин - у него больше информации", - считает Марина Коффер.

"В США сейчас идёт тихая война между армией США - самой дорогой в мире, и экономикой США, которой столь дорогая армия уже не по карману. США могут или сократить расходы на свою армию, или похоронить свою экономику, а затем и армию. Пока что их руководство выбирает второй путь. Война против России слишком дорога для США", - объясняет Алёна Александрова.