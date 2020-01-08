"На месте храма могли быть террористы": Путин посетил старейший православный храм Дамаска

В ходе визита в столицу Сирии президент России Владимир Путин преподнес в дар икону старейшему православному храму Дамаска - собору Святой Девы Марии. Об этом сообщает медиаэксперт Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

На опубликованном фото видно, как российский лидер вручает икону Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну Х. В ответ предстоятель сердечно поблагодарил президента России за всю его помощь, оказанную Сирии, особенно в борьбе с боевиками и террористами.

"Если бы не помощь российских военных, на месте этого храма вполне мог бы находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", - цитирует Дмитрий Смирнов слова Патриарха.

Напомним, что 7 января российский лидер прибыл с визитом в Дамаск. Он проехался по улицам сирийской столицы и встретился с главой страны Башаром Асадом.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175