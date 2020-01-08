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"На месте храма могли быть террористы": Путин посетил старейший православный храм Дамаска
08 января 2020, 05:09 • 64 • Политика
Президент России Владимир Путин подарил икону старейшему православному храму Дамаска - собору Святой Девы Марии. "Если бы не помощь российских военных, на месте этого храма вполне мог бы находиться лидер террористов", - поблагодарил президента России Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х.
В ходе визита в столицу Сирии президент России Владимир Путин преподнес в дар икону старейшему православному храму Дамаска - собору Святой Девы Марии. Об этом сообщает медиаэксперт Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
На опубликованном фото видно, как российский лидер вручает икону Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну Х. В ответ предстоятель сердечно поблагодарил президента России за всю его помощь, оказанную Сирии, особенно в борьбе с боевиками и террористами.
Напомним, что 7 января российский лидер прибыл с визитом в Дамаск. Он проехался по улицам сирийской столицы и встретился с главой страны Башаром Асадом.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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