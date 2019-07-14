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"На мэрию!": Провальные вожди оппозиционеров пытаются радикализовать протесты в Москве
14 июля 2019, 20:09 • 145 • Политика
Один из лидеров московских оппозиционеров Илья Яшин обратился к жителям с призывом "пойти на мэрию". На данный момент протестующие уже пытаются взломать дверь московской администрации, скандируя "пропускай", сообщает несколько telegram-каналов, в том числе журналиста Павла Пряникова. По его мнению, таким образом оппозиционеры пытаются радикализировать протест, чтобы заретушировать свой провал.
Ранее в Новопушкинском сквере Москвы началась несанкционированная акция, организатором которой стал штаб Алексея Навального. Основные требования акции – "проведение честных и конкурентных выборов в Москве" и допуск "независимых кандидатов" на выборы в Мосгордуму.
На акции собралось, по разным данным, от 1000 до 1500 человек. Из сквера участники двинулись в сторону мэрии Москвы. Люди скандируют: "Собянину позор!", "Собянина в отставку", "Мы идём!".
Ранее Мосгоризбирком сообщил, что в собранных подписях кандидата Любови Соболь выявлен брак выше допустимого, что стало основанием для отказа в ее регистрации. Из 4940 собранных ею подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям.
В частности, "брак" в подписях избирателей у Соболь составил 14,67%, что выше допустимого законом порога в 10% на 4,67%. Это является безусловным основанием для отказа в регистрации, пояснили в Мосгоризбиркоме.
Лидеры акции призвали москвичей выходить к мэрии каждый день в 19 часов вечера.
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