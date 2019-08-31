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"На меня начали "наезжать": Кадыров попросил Путина приехать с визитом в Чечню

31 августа 2019, 15:24  •  200 • Политика
Рабочая встреча с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни информировал президента России Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе, а также пожаловался, что на него начали "наезжать". И пригласил с визитом в регион главу государства.
Прошла рабочая встреча с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он передал слова признательности и благодарности за поддержку в открытии самой большой мечети в Европе.
"Самая большая, - сказал Кадыров. - И самая красивая мечеть в мире, на самом деле".
"Самая красивая в мире – это в Петербурге", - отметил Путин.
"Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина?" - заявил глава Чечни и пригласил главу государства с визитом.
Он отметил, что благодаря президенту удалось восстановить республику, добиться улучшения экономической ситуации.
"Мы с вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад, - согласился Путин. - Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям".
Он добавил, что с удовольствием посмотрит на развитие Чечни, "что называется, наяву".

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