"На маразм списать нельзя": Ведущая заявила о casus belli. Депутат указал на деталь интервью Байдена

Телеведущая заявила о casus belli после недавнего заявления американского президента о России. Депутат Госдумы указал на деталь интервью Джо Байдена: "На маразм списать нельзя".

Так зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, выступая в эфире российского ТВ, прокомментировал недавнее скандальное заявление президента США Джо Байдена о России. Хозяин Белого дома в интервью назвал своего российского коллегу "убийцей" и пообещал, что тот "заплатит определённую цену".

Телеведущая поинтересовалась, можно ли считать слова Байдена casus belli - поводом для объявления войны. Однако депутат полагает, что речь идёт об обычном хамстве. При этом он обратил внимание, что программа выходила в эфир в записи и у журналистов была возможность отредактировать видео. Поэтому списать слова Байдена на старческий маразм больше не выйдет.

Это хамство, тут нельзя всё списывать на то, что Байден борется с Альцгеймером или Паркинсоном. На маразм списать нельзя. Интервью было в записи, могли бы вырезать, - отметил он.

По словам Толстого, Байден хочет доказать, что "Америка вернулась" после неудачного, по мнению демократов, правления Трампа. И для этого Вашингтону нужно кого-нибудь унизить. Китай трогать американцы боятся, поскольку Америка зависима от экономики КНР, а вот оскорблять Россию им ничто не мешает.

Зампредседателя Думы подчеркнул, что США, которые "окончательно потеряли нюх" после завершения холодной войны, хотят приравнять Россию к странам-аутсайдерам вроде Ливии. Но это едва ли возможно, учитывая роль, которую Москва играет на международной арене.