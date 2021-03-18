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"На маразм списать нельзя": Ведущая заявила о casus belli. Депутат указал на деталь интервью Байдена
18 марта 2021, 14:45 • 196 • Политика
Телеведущая заявила о casus belli после недавнего заявления американского президента о России. Депутат Госдумы указал на деталь интервью Джо Байдена: "На маразм списать нельзя".
Так зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, выступая в эфире российского ТВ, прокомментировал недавнее скандальное заявление президента США Джо Байдена о России. Хозяин Белого дома в интервью назвал своего российского коллегу "убийцей" и пообещал, что тот "заплатит определённую цену".
Телеведущая поинтересовалась, можно ли считать слова Байдена casus belli - поводом для объявления войны. Однако депутат полагает, что речь идёт об обычном хамстве. При этом он обратил внимание, что программа выходила в эфир в записи и у журналистов была возможность отредактировать видео. Поэтому списать слова Байдена на старческий маразм больше не выйдет.
По словам Толстого, Байден хочет доказать, что "Америка вернулась" после неудачного, по мнению демократов, правления Трампа. И для этого Вашингтону нужно кого-нибудь унизить. Китай трогать американцы боятся, поскольку Америка зависима от экономики КНР, а вот оскорблять Россию им ничто не мешает.
Зампредседателя Думы подчеркнул, что США, которые "окончательно потеряли нюх" после завершения холодной войны, хотят приравнять Россию к странам-аутсайдерам вроде Ливии. Но это едва ли возможно, учитывая роль, которую Москва играет на международной арене.
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