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"На лыжах кататься?": Генерал ФСБ объяснил, в чём глупость заявления о "секретной базе ГРУ" в Альпах

06 декабря 2019, 07:24  •  61 • В мире
Генерал-лейтенант, экс-руководитель пресс-службы ФСБ Александр Михайлов прокомментировал статью Le Monde, которая заявила о якобы найденной "тыловой базе" ГРУ в Альпах. По его словам, публикация является проявлением гуляющего на Западе "вируса слабоумия".
По данным французского СМИ, на этой базе якобы останавливались 15 членов подразделений ГРУ. Однако никаких следов российских шпионов французская контрразведка не нашла и подтверждения не предоставила.
"На Западе гуляет какой-то вирус слабоумия в отношении ГРУ", - заявил Михайлов. Больше всего его возмущает в этих "псевдорасследованиях" то, с какой уверенностью они причисляют людей к сотрудникам спецслужб.
По словам Михайлова, ни у кого из журналистов мира нет доступа к каталогу сотрудников разведки. "Зачем нам в Альпах база, объяснят? На лыжах кататься, что ли? ГРУ - максимально закрытая структура, её люди никак себя не афишируют, не выдают свою причастность. Они что, жетоны свои оставляют в Альпах или удостоверения, чтобы их можно было идентифицировать?" - поинтересовался генерал в разговоре с ФАН.

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