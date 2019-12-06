"На лыжах кататься?": Генерал ФСБ объяснил, в чём глупость заявления о "секретной базе ГРУ" в Альпах

По данным французского СМИ, на этой базе якобы останавливались 15 членов подразделений ГРУ. Однако никаких следов российских шпионов французская контрразведка не нашла и подтверждения не предоставила.

"На Западе гуляет какой-то вирус слабоумия в отношении ГРУ", - заявил Михайлов. Больше всего его возмущает в этих "псевдорасследованиях" то, с какой уверенностью они причисляют людей к сотрудникам спецслужб.

По словам Михайлова, ни у кого из журналистов мира нет доступа к каталогу сотрудников разведки. "Зачем нам в Альпах база, объяснят? На лыжах кататься, что ли? ГРУ - максимально закрытая структура, её люди никак себя не афишируют, не выдают свою причастность. Они что, жетоны свои оставляют в Альпах или удостоверения, чтобы их можно было идентифицировать?" - поинтересовался генерал в разговоре с ФАН.