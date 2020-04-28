"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог

В ходе сегодняшнего совещания президент России Владимир Путин объявил об основных мерах в дни пандемии коронавируса, принимаемых прямо сейчас и планируемых в ближайшем будущем. Кроме того, Путин отметил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить. Однако, подчеркнул он, было бы беспечно полагаться на то, что угроза ослабла и обойдёт нас стороной.

Глава государства призвал граждан дисциплинированно и чётко выполнять предписания медиков.

То ли из-за излишнего напряжения, то ли из-за неотложных дел доклад президента слушали не все. Например, разговаривал с кем-то за кадром губернатор Московской области Андрей Воробьёв. А политолог Марат Баширов в авторском телеграм-канале "Политджойстик" обратил внимание на другие детали:

"На лицах многих участников совещания с президентом Путиным - страх. За редким исключением, типа Беглова из Санкт-Петербурга. Это отражается на риторике: как Вы сказали, как Вы написали уважаемый Владимир Владимирович".

Особенно Баширов выделил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - "Чибис, кстати, из Мурманской области - не суетится и не сервильничает. Перспективный".