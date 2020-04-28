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"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог

28 апреля 2020, 22:10  •  248 • Политика
Пока Владимир Путин зачитывал своего рода обращение к нации в первые минуты совещания с губернаторами и членами кабмина, нашлись те, кто отвлёкся на свои дела. Между тем, политолог Марат Баширов продолжал считывать знаки.
В ходе сегодняшнего совещания президент России Владимир Путин объявил об основных мерах в дни пандемии коронавируса, принимаемых прямо сейчас и планируемых в ближайшем будущем. Кроме того, Путин отметил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить. Однако, подчеркнул он, было бы беспечно полагаться на то, что угроза ослабла и обойдёт нас стороной.
Глава государства призвал граждан дисциплинированно и чётко выполнять предписания медиков.
То ли из-за излишнего напряжения, то ли из-за неотложных дел доклад президента слушали не все. Например, разговаривал с кем-то за кадром губернатор Московской области Андрей Воробьёв. А политолог Марат Баширов в авторском телеграм-канале "Политджойстик" обратил внимание на другие детали:
"На лицах многих участников совещания с президентом Путиным - страх. За редким исключением, типа Беглова из Санкт-Петербурга. Это отражается на риторике: как Вы сказали, как Вы написали уважаемый Владимир Владимирович".
Особенно Баширов выделил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - "Чибис, кстати, из Мурманской области - не суетится и не сервильничает. Перспективный".
Фото: t.me/politjoystic.

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