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"На кой чёрт сдалась эта Украина": Кедми о провале плана Запада по ослаблению России

21 мая 2019, 09:39  •  33 • Политика
Бывший глава израильской спецслужбы, политолог Яков Кедми заявил о провале плана Запада по ослаблению России за счёт конфликта с соседним государством. "На кой чёрт сдалась эта Украина", - описал он нынешнюю политику США и ЕС, объяснив её убыточность.
Запад собирался использовать Украину для ослабления России, однако эти планы провалились. Более того, Россия стала более сильной, считает политолог Яков Кедми.
В качестве подтверждения своих выводов он привёл изменение курса внешней политики Вашингтона и Брюсселя. "Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", - цитирует комментарий бывшего главы спецслужьы "Натив" РИА "Новости".
В 2014 году, на фоне госпереворота на Украине, США рассчитывали подобраться поближе к границам России, но эти попытки провалились, и теперь в Вашингтоне всё меньше внимания уделяют украинской проблеме, настаивает эксперт. Планы придвинуть американский флот и базы к Ростову рухнули, и Россия стала намного сильнее.
Кроме того, за эти пять лет и ЕС потерял политический вес, считает Яков Кедми. Сейчас Брюссель больше беспокоит не Украина, а отношения с США, экономическое и политическое противостояние с Китаем и конкуренция с Россией.

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