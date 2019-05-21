"На кой чёрт сдалась эта Украина": Кедми о провале плана Запада по ослаблению России

Запад собирался использовать Украину для ослабления России, однако эти планы провалились. Более того, Россия стала более сильной, считает политолог Яков Кедми.

В качестве подтверждения своих выводов он привёл изменение курса внешней политики Вашингтона и Брюсселя. "Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", - цитирует комментарий бывшего главы спецслужьы "Натив" РИА "Новости".

В 2014 году, на фоне госпереворота на Украине, США рассчитывали подобраться поближе к границам России, но эти попытки провалились, и теперь в Вашингтоне всё меньше внимания уделяют украинской проблеме, настаивает эксперт. Планы придвинуть американский флот и базы к Ростову рухнули, и Россия стала намного сильнее.

Кроме того, за эти пять лет и ЕС потерял политический вес, считает Яков Кедми. Сейчас Брюссель больше беспокоит не Украина, а отношения с США, экономическое и политическое противостояние с Китаем и конкуренция с Россией.