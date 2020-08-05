"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте

По мнению Мураховского, мощность взрыва составляла несколько тонн в тротиловом эквиваленте, но источников могло быть немало.

"И газовые ёмкости большие, и взрывчатые вещества, и пиротехника, если она в концентрированном виде находится. Но пиротехника, думаю, вряд ли. Она не даёт такой мощности единовременного взрыва", – пояснил военный эксперт Царьграду.

Он добавил, что пока очень трудно судить, был ли это теракт, техническая или техногенная катастрофа.

"Эпицентр взрыва вроде бы локализуется в районе порта, а на судах, мы знаем, может перевозиться что угодно", - произнёс Виктор Мураховский.

Даже наличие "гриба", как после ядерного взрыва, ни о чём не говорит. Такое явление возникает при любом мощном взрыве.

"Взрыв достаточно большой мощности тоже формирует такой "гриб" характерный… На съёмках из Бейрута чётко видно, как ударная волна распространяется. Вот по этим признакам можно определить в несколько тонн максимальную, верхнюю границу для такого взрыва", - считает собеседник Царьграда.