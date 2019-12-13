|
"На кону - Россия": Боевой демонстрацией С-400 Шойгу остужает горячие головы на Западе - политолог
13 декабря 2019, 21:24 • 85 • Политика
Политолог Наталия Елисеева прокомментировала очередные испытания ЗРК С-400, состоявшиеся в Новосибирской области. По её словам, таким образом министр обороны Сергей Шойгу подаёт сигнал Североатлантическому альянсу, чтобы мощные российские ЗРК "остудили горячие головы" политиков Запада.
По её словам, Россия вынуждена отвечать на учения, которые проводит НАТО и США у наших границ, а также на публикуемые доклады с планами захвата её территории, в том числе Калининграда. Однако это всё же учения, которые позволяют держать командный состав "в тонусе", а также проверять готовность военнослужащих и их навыки, отметила она.
"Символично то, что в учениях был задействован комплекс С-400, ставший камнем преткновения в международных отношениях", - пояснила Елисеева в разговоре с ФАН.
По словам политолога, Сергею Шойгу удаётся "филигранно" демонстрировать позицию России. В действительности происходит некая шахматная партия, разыгрываемая между блоком НАТО и Россией, считает она.
"Вызов, конечно, не мы бросали, но играть приходится, на кону - целостность государства. На кону - Россия", - подчеркнула Елисеева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2019, 00:24
|
09 декабря 2019, 21:40
|
10 декабря 2019, 21:54
|
09 декабря 2019, 11:39
|
07 декабря 2019, 02:54
|
08 декабря 2019, 14:24
|
11 декабря 2019, 10:54