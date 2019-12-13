"На кону - Россия": Боевой демонстрацией С-400 Шойгу остужает горячие головы на Западе - политолог

По её словам, Россия вынуждена отвечать на учения, которые проводит НАТО и США у наших границ, а также на публикуемые доклады с планами захвата её территории, в том числе Калининграда. Однако это всё же учения, которые позволяют держать командный состав "в тонусе", а также проверять готовность военнослужащих и их навыки, отметила она.

"Символично то, что в учениях был задействован комплекс С-400, ставший камнем преткновения в международных отношениях", - пояснила Елисеева в разговоре с ФАН.

По словам политолога, Сергею Шойгу удаётся "филигранно" демонстрировать позицию России. В действительности происходит некая шахматная партия, разыгрываемая между блоком НАТО и Россией, считает она.

"Вызов, конечно, не мы бросали, но играть приходится, на кону - целостность государства. На кону - Россия", - подчеркнула Елисеева.