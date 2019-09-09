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"На Колыме ещё много работы": Для фейкометов и разжигателей Баранец предложил безальтернативное наказание

09 сентября 2019, 20:24  •  76 • Политика
Спустя 20 лет после терактов на улице Гурьянова в соцсетях снова появились фейки о том, что ФСБ взорвала дом. "У нас ещё очень много работы на Колыме, где бы хорошо было использовать не только языки злые, которые работают против России, но и руки", - отметил военный обозреватель Виктор Баранец.
Ровно 20 лет назад произошёл теракт на улице Гурьянова - на первом этаже 9-этажного жилого дома № 19 прогремел мощный взрыв, унесший жизни 109 человек. В канун годовщины трагедии по соцсетям снова прошелся старый фейк о том, что в произошедшем виновата ФСБ. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он считает, что государству уже давно пора навести порядок в информационной сфере и соцсетях в частности. По мнению военного обозревателя, сейчас ситуация в этой области напоминает "пьяную корову". В том смысле, что Россию сейчас бодает кто хочет.
"Это не закончится никогда, если мы будем позволять всякой пошлости и мрази орать на всю страну, что Крым не наш. Это призывы, в общем-то, к непризнанию территориальной целостности государства. За это надо очень серьёзно бить и по рукам, и по голове. У нас ещё очень много работы на Колыме", - сказал в интервью Царьграду военный обозреватель Виктор Баранец.
Он добавил, что на Колыме пригодились бы не только языки злые, которые работают против России, но и руки. Военный обозреватель напомнил, что в России есть люди, которые издают газеты, которые пишут, что мы причастны к трагедии с боингом. Есть люди, которые пишут, что мы отравили Скрипалей.
"Пока мы не ужесточим законы, пока мы не наведём порядок в социальных сетях, это не закончится никогда", - подытожил Виктор Баранец.

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