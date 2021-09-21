"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной

"Патриотов" и украинские власти, которые то и дело угрожают России войной, одёрнул экс-депутат Рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян. Россию "на колени поставить"?

В эфире украинского телеканала "НАШ" генерал жёстко высказался в отношении властей, которые пытаются "показать силу и мощь", грозя России расправой.

"Мы не в состоянии с Россией воевать", - объяснил он "патриотам".

По словам военного, у Украины "нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить".

"Некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь не хочешь", - подчеркнул Мартиросян.

При этом он добавил, что украинцам необходимо добиться того, чтобы президент страны Владимир Зеленский работал в интересах своей страны, а не западных кураторов.

Напомним, ранее во время своего выступления на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский во всеуслышание заявил:

Я считаю, может быть полномасштабная война с Россией. Потенциал в этой теме есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией.