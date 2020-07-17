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"На Киев, так на Киев": Гордон предупредил украинцев о вторжении Путина
17 июля 2020, 14:00 • 43 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил украинцев о вторжении президента России Владимира Путина, "сдав" при этом слабые места в украинской обороне. "На Киев, так на Киев", - отметил блогер Никола Саваничи.
В интервью "Украине 24" Гордон прокомментировал прогнозы военных экспертов о "российском вторжении", которое мерещится в Киеве уже более шести лет.
По его словам, "многие говорят, что вот Путин скоро зайдёт", отметив, что мнения разделяются и кто-то ожидает Путина в Херсонской области, кто-то в Мариуполе, а кто-то говорит о том, "что просто со стороны Чернигова прилетит прилетят парашютисты, спустятся и захватят Киев".
Он отметил, что в то, что 500 российских парашютистов могут захватить Киев, он верит, потому что в столице творится "бардак и хаос", но по поводу Мариуполя считает, что там российской армии не прорваться - город надёжно укреплён.
Блогер Никола Саваничи с юмором прокомментировал очередные необоснованные страхи украинской стороны:
"На Киев, так на Киев", - иронично отметил он в своём Telegram-канале.
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