Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / Политика

"На Киев, так на Киев": Гордон предупредил украинцев о вторжении Путина

17 июля 2020, 14:00  •  43 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил украинцев о вторжении президента России Владимира Путина, "сдав" при этом слабые места в украинской обороне. "На Киев, так на Киев", - отметил блогер Никола Саваничи.
В интервью "Украине 24" Гордон прокомментировал прогнозы военных экспертов о "российском вторжении", которое мерещится в Киеве уже более шести лет.
По его словам, "многие говорят, что вот Путин скоро зайдёт", отметив, что мнения разделяются и кто-то ожидает Путина в Херсонской области, кто-то в Мариуполе, а кто-то говорит о том, "что просто со стороны Чернигова прилетит прилетят парашютисты, спустятся и захватят Киев".
Он отметил, что в то, что 500 российских парашютистов могут захватить Киев, он верит, потому что в столице творится "бардак и хаос", но по поводу Мариуполя считает, что там российской армии не прорваться - город надёжно укреплён.
Блогер Никола Саваничи с юмором прокомментировал очередные необоснованные страхи украинской стороны:
"На Киев, так на Киев", - иронично отметил он в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
17 июля 2020, 04:00
"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала
17 июля 2020, 10:00
Пушков назвал причину существования Украины
17 июля 2020, 08:00
РФПИ разоблачил обвинения Британии: "Зачем красть "секреты" вакцины, если их отдали и так?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 22:00
Бредихин описал сценарий, при котором Украина объединится с Донбассом
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
11 июля 2020, 19:55
«Шансов спастись в данных обстоятельствах не было»: Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.