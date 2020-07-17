"На Киев, так на Киев": Гордон предупредил украинцев о вторжении Путина

В интервью "Украине 24" Гордон прокомментировал прогнозы военных экспертов о "российском вторжении", которое мерещится в Киеве уже более шести лет.

По его словам, "многие говорят, что вот Путин скоро зайдёт", отметив, что мнения разделяются и кто-то ожидает Путина в Херсонской области, кто-то в Мариуполе, а кто-то говорит о том, "что просто со стороны Чернигова прилетит прилетят парашютисты, спустятся и захватят Киев".

Он отметил, что в то, что 500 российских парашютистов могут захватить Киев, он верит, потому что в столице творится "бардак и хаос", но по поводу Мариуполя считает, что там российской армии не прорваться - город надёжно укреплён.

Блогер Никола Саваничи с юмором прокомментировал очередные необоснованные страхи украинской стороны:

"На Киев, так на Киев", - иронично отметил он в своём Telegram-канале.