"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца

Парижский саммит, где встретились лидеры "нормандской четвёрки", Виктор Баранец называет главным политическим событием года, которое приблизило нас к достижению важнейшей цели. Связана эта цель с военной кампанией Киева на юго-востоке Украины.

"Парижский саммит для меня стал самым важным политическим событием. Почему? Потому что я прекрасно понимаю: чем дольше длится вооружённый конфликт Вооружённых сил Украины с Донбассом, тем больше гибнет людей. Мне кажется, что парижский саммит как раз хоть на миллиметр, но дал надежду на то, что в марте ещё в трёх точках эта кровопролитная война Украины с собственными гражданамии, может, пойдёт на спад. Это моя самая главная надежда. Дорогие друзья, нет ничего важнее для нормального человека, чем желание, чтобы перестали умирать люди от бомб и ракет украинских варваров".

Что касается нереализованных целей, Баранец называет в их числе состояние социально-экономического развития России. Собеседник Царьграда считает, что тормозит оно из-за продолжения работы экономического блока правительства в известном составе.

"Во внутрироссийской политической жизни мы не дождались главного для меня: чтобы на хрен изгнать экономический блок правительства. Мы слишком либерально к нему относимся. Мы видим, что экономический блок правительства не развивает экономику, а тормозит её. Я уже не раз говорил: в экономическом блоке правительства сидят экономисты не то чтобы не управлявшие отраслью какой-то всероссийской. Они даже какой-то шахтой, фабрикой, заводом не управляли. Там сидят экономисты, которые не руководили даже бригадой из десяти человек. Нам нужно закончить вот это либеральное отношение к правительственной бестолковости, особенно в экономической политике. Вот это для меня не сбылось. Я думал, что после очередных выборов президента произойдут радикальные перемены хотя бы в экономическом блоке правительства, что придут не болтуны в розовых штанишках, закончившие какие-нибудь Кембриджи и Йели или Высшую школу экономики. Я думал, что придут созидатели типа министра обороны Сергея Шойгу. Но к великому сожалению, я в 2019-м году этого не дождался".

По мнению Виктора Баранца, именно экономический блок правительства стал "башмаком, тормозящим путинские реформы".

"У нас очень много разговоров о национальных проектах. Но в то же время мы гигантские деньги не используем для продвижения экономики. Я считаю, что нужно поступать жёстко. Когда командующий фронтом не прорывал оборону противника, когда он, наоборот, допускал отступление - менял бездарей на тех, кто мог решить эту задачу. У нас, я ещё и ещё раз говорю об этом, пора директору страны достать, снять ремень и набить по одному месту тех, кто провалил грандиозные путинские планы. Потому что в итоге, мы видим, народ не правительство обвиняет в провалах, а президента Владимира Путина. Мне кажется, что Владимиру Владимировичу надо всё-таки в своих выступлениях не говорить: "Прошу министров". Я считаю, что президент должен исключить это слово - "прошу". Он может попросить пресс-секретаря Дмитрия Пескова подать ему чёрного чая без сахара. Здесь он может сказать: "Прошу". А обращаясь к правительству, пора, как мне кажется, требовать. Он должен говорить: "Я требую". Вот этого голоса моего президента в этом году мне не хватало", - резюмировал Виктор Баранец.

В том же интервью с подведением итогов года военный обозреватель "Комсомольской правды" говорил Царьграду и об израильской проблеме, отмечая, что России пора менять политику в общении с этим партнёром.