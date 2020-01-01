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"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
01 января 2020, 04:09 • 141 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, подводя итоги года вместе с Царьградом, назвал главные цели 2019-го - к выполнению одной мы приблизились, а вторая так и осталась недостигнутой. Например, мы стали на шаг ближе к тому, чтобы остановить войну на юго-востоке Украины после парижского саммита. В то же время внутренние проблемы России в части социально-экономического развития решить не удалось, считает собеседник Царьграда. Поэтому пора "на хрен изгнать экономический блок правительства", не сдерживает эмоций Виктор Баранец.
Парижский саммит, где встретились лидеры "нормандской четвёрки", Виктор Баранец называет главным политическим событием года, которое приблизило нас к достижению важнейшей цели. Связана эта цель с военной кампанией Киева на юго-востоке Украины.
"Парижский саммит для меня стал самым важным политическим событием. Почему? Потому что я прекрасно понимаю: чем дольше длится вооружённый конфликт Вооружённых сил Украины с Донбассом, тем больше гибнет людей. Мне кажется, что парижский саммит как раз хоть на миллиметр, но дал надежду на то, что в марте ещё в трёх точках эта кровопролитная война Украины с собственными гражданамии, может, пойдёт на спад. Это моя самая главная надежда. Дорогие друзья, нет ничего важнее для нормального человека, чем желание, чтобы перестали умирать люди от бомб и ракет украинских варваров".
Что касается нереализованных целей, Баранец называет в их числе состояние социально-экономического развития России. Собеседник Царьграда считает, что тормозит оно из-за продолжения работы экономического блока правительства в известном составе.
"Во внутрироссийской политической жизни мы не дождались главного для меня: чтобы на хрен изгнать экономический блок правительства. Мы слишком либерально к нему относимся. Мы видим, что экономический блок правительства не развивает экономику, а тормозит её. Я уже не раз говорил: в экономическом блоке правительства сидят экономисты не то чтобы не управлявшие отраслью какой-то всероссийской. Они даже какой-то шахтой, фабрикой, заводом не управляли. Там сидят экономисты, которые не руководили даже бригадой из десяти человек. Нам нужно закончить вот это либеральное отношение к правительственной бестолковости, особенно в экономической политике. Вот это для меня не сбылось. Я думал, что после очередных выборов президента произойдут радикальные перемены хотя бы в экономическом блоке правительства, что придут не болтуны в розовых штанишках, закончившие какие-нибудь Кембриджи и Йели или Высшую школу экономики. Я думал, что придут созидатели типа министра обороны Сергея Шойгу. Но к великому сожалению, я в 2019-м году этого не дождался".
По мнению Виктора Баранца, именно экономический блок правительства стал "башмаком, тормозящим путинские реформы".
"У нас очень много разговоров о национальных проектах. Но в то же время мы гигантские деньги не используем для продвижения экономики. Я считаю, что нужно поступать жёстко. Когда командующий фронтом не прорывал оборону противника, когда он, наоборот, допускал отступление - менял бездарей на тех, кто мог решить эту задачу. У нас, я ещё и ещё раз говорю об этом, пора директору страны достать, снять ремень и набить по одному месту тех, кто провалил грандиозные путинские планы. Потому что в итоге, мы видим, народ не правительство обвиняет в провалах, а президента Владимира Путина. Мне кажется, что Владимиру Владимировичу надо всё-таки в своих выступлениях не говорить: "Прошу министров". Я считаю, что президент должен исключить это слово - "прошу". Он может попросить пресс-секретаря Дмитрия Пескова подать ему чёрного чая без сахара. Здесь он может сказать: "Прошу". А обращаясь к правительству, пора, как мне кажется, требовать. Он должен говорить: "Я требую". Вот этого голоса моего президента в этом году мне не хватало", - резюмировал Виктор Баранец.
В том же интервью с подведением итогов года военный обозреватель "Комсомольской правды" говорил Царьграду и об израильской проблеме, отмечая, что России пора менять политику в общении с этим партнёром.
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