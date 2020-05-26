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"На хребте Евросоюза въехали американцы": Небензя рассказал, как Украина превратилась в "колонию"

26 мая 2020, 22:55  •  97 • В мире
Российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву рассказал о ситуации на Украине. Он заявил, что своеобразным катализатором майдана в 2014 году стало соглашение с Евросоюзом. "На хребте Евросоюза въехали американцы". В результате на Украине установился протекторат: фактически страна стала "колонией", зависящей от США.
Постпред России при ООН Василий Небензя дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву. Небензя прокомментировал последние события на Украине и скандал с переговорами экс-президента Петра Порошенко и его американских коллег.
Дипломат уверен, что майдан в 2014 году произошёл после заключения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В результате страна потеряла самостоятельность.
"Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко", - заявил Василий Небензя.
Постпред при ООН заметил, что Россия ещё в 2013 году предупреждала украинцев об опасности ассоциации с Евросоюзом. Однако соседи отвечали почти словами из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: "Заграница нам поможет". Свою ошибку украинцы поняли лишь спустя шесть лет.
"И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении", - подытожил Небензя.
Напомним, ранее появилась информация, что генпрокурор Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко. Дело завели после публикации записей, на которых предположительно Порошенко общается с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём Джоном Керри.
"В чём схема состоит, примитивная и открыто обсуждаемая: мы вам из денег американских налогоплательщиков даём миллиард, но за это вы должны снять генпрокурора, который расследует делишки, связанные с бизнесом наших детей. Вот и всё", - объяснял политолог Владимир Корнилов в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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