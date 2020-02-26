"На Кавказе так себя не ведут": Эксперт объяснил, зачем грузинские журналистки нападали на Лаврова

По мнению Дискина, поведение журналисток, которые с криками набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве, является откровенной провокацией.

Он указал, что министр является официальным представителем государства, а Россия - великая держава, и так вести себя неприемлемо.

"Можно было вообще проявлять достаточную сдержанность. Хочет - беседует, не хочет - не беседует. А прорываться к министру… Вообще говоря, это уже просто падение нравов, с моей точки зрения", - сказал Дискин.

Эксперт напомнил, что на Кавказе принято уважать старших, а люди, нарушающие такие нормы, уже выпадают за пределы любого цивилизованного взаимодействия и способны действовать только на уровне провокации.

"Поэтому это, безусловно, провокация. Когда люди демонстративно нарушают нормы, не только общепринятые нормы взаимоотношения прессы с видными руководителями, но и традиции своих предков", - подчеркнул он.

Кроме того, Дискин отметил, что если журналистки надеялись на срыв Лаврова из-за их поведения, то они сильно просчитались - ведь министр и не такое повидал.

В целом эксперт выразил сожаление из-за падения нравов в Грузии, о которой у него сохранились прекрасные воспоминания.

"Всегда это была культура, уважение, внимание. А это уже падение нравов, такое, за которым уже начинается распад цивилизации", - добавил он.

Ранее грузинские журналистки буквально накинулись на российскую делегацию в Женеве с вопросом, приедет ли Лавров в Тбилиси. Женщины кричали, толкались и даже нанесли лёгкие травмы официальному представителю МИД Марии Захаровой и её коллеге.

При этом реакция Лаврова их обидела и возмутила.