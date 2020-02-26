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"На Кавказе так себя не ведут": Эксперт объяснил, зачем грузинские журналистки нападали на Лаврова

26 февраля 2020, 19:24  •  163 • В мире
Эксперт, социолог и научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин объяснил в беседе с Царьградом, зачем грузинские журналистки напали на главу МИД России Сергея Лаврова. Специалист подчеркнул: "На Кавказе так себя не ведут".
По мнению Дискина, поведение журналисток, которые с криками набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве, является откровенной провокацией.
Он указал, что министр является официальным представителем государства, а Россия - великая держава, и так вести себя неприемлемо.
"Можно было вообще проявлять достаточную сдержанность. Хочет - беседует, не хочет - не беседует. А прорываться к министру… Вообще говоря, это уже просто падение нравов, с моей точки зрения", - сказал Дискин.
Эксперт напомнил, что на Кавказе принято уважать старших, а люди, нарушающие такие нормы, уже выпадают за пределы любого цивилизованного взаимодействия и способны действовать только на уровне провокации.
"Поэтому это, безусловно, провокация. Когда люди демонстративно нарушают нормы, не только общепринятые нормы взаимоотношения прессы с видными руководителями, но и традиции своих предков", - подчеркнул он.
Кроме того, Дискин отметил, что если журналистки надеялись на срыв Лаврова из-за их поведения, то они сильно просчитались - ведь министр и не такое повидал.
В целом эксперт выразил сожаление из-за падения нравов в Грузии, о которой у него сохранились прекрасные воспоминания.
"Всегда это была культура, уважение, внимание. А это уже падение нравов, такое, за которым уже начинается распад цивилизации", - добавил он.
Ранее грузинские журналистки буквально накинулись на российскую делегацию в Женеве с вопросом, приедет ли Лавров в Тбилиси. Женщины кричали, толкались и даже нанесли лёгкие травмы официальному представителю МИД Марии Захаровой и её коллеге.
При этом реакция Лаврова их обидела и возмутила.

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