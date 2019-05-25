"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому

Ранее Зеленский, выступая на конференции по интернет-бизнесу и цифровым технологиям iForum, иронично отозвался об украинских чиновниках. Он отметил, что они приноровились использовать всего 4 слова - "инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск", пишет портал "Новороссия".

В этом описании узнал себя министр Владимир Омелян. Он решил ответить Зеленскому на своей странице в фейсбуке, разразившись очень длинным постом. При этом манера обращения была хамской.

Прежде всего Омелян решил упрекнуть президента в том, что на конференции тот общался со всеми по-русски. "Извините, что я по-украински, на кацапском не пристало говорить чиновнику, тем более президенту. Может, Зе, словарь пополнится, кто знает?" - написал он.

Далее он выступил не только от своего имени, но и, вероятно, таких же задетых словами Зеленского чиновников: "Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас". При этом Омелян, не уходя от хамского тона, долго доказывал оппоненту, что Украина передовая страна в вопросе развития технологий…