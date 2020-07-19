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"На каком вы здесь основании?": Российский офицер поставил на место зарвавшегося американца в Сирии

19 июля 2020, 19:00  •  90 • Политика
Российский офицер поставил на место зарвавшегося американского военного в Сирии. Незадолго до этого военная колонна США была заблокирована российской военной техникой.
Инцидент произошёл в сирийской провинции Эль-Хасака. Американская колонна, состоящая из броневиков Oshkosh M-ATV и International MaxxPro, преследовала российскую технику, двигаясь по пересечённой местности.
Когда американские броневики попытались выехать на шоссе, их уже ждали российские бронетранспортёры, которые перекрыли дорогу. Ещё один БТР заблокировал колонну сзади, взяв её в "коробочку".
Военным не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на переговоры с русскими. Разговор, судя по видео, которое появилось в Сети, был для американцев не из приятных. Российский офицер отчитал иностранного коллегу и лишний раз напомнил, что американцев в Сирию никто не звал. Тому пришлось лишь молча выслушать наставления, сообщает портал "Репортёр".
Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские вооружённые силы здесь находятся по приглашению Башара Асада (президент САР). На каком основании здесь находитесь вы? Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать, - заявил офицер, общаясь с американцем через переводчика.

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