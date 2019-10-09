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"На, из фляжечки попей для здоровья. Нет, спасибо": Американский актёр несмешно пошутил о Путине и Шойгу
09 октября 2019, 08:54 • 205 • В мире
Американский актёр Джимми Фэллон в одном из выпусков шоу пошутил про день рождения президента России. Несмешная шутка о походе Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в горы в итоге скатилась к некой криминальной передаче.
В эфире одного из американских шоу актёр Джимми Фэллон пошутил о дне рождения Владимира Путина. Ему показалось забавным, что российский лидер решил отпраздновать его в горах Сибири.
"Владимир Путин провёл свой день рождения, гуляя с другом в горах Сибири. Путин хорошо отдохнул, а его друг назвал эти 48 часов самыми страшными в своей жизни", - иронично говорит ведущий.
Следом выступающий решил покривляться и изобразить опасность прогулки с Путиным.
"На, из фляжечки попей для здоровья". "Нет, спасибо, не буду", - приводит он якобы диалог президента России с главой Минобороны.
Несмешная шутка в итоге скатилась в сравнение с эпизодом некой криминальной передачи Dateline. По мнению ведущего, "выход на прогулку с Путиным - это практически начало каждого эпизода российской версии Dateline".
Эпизод из американской программы разместил на своей странице в Facebook Андрей Бочкарёв.
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