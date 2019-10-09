"На, из фляжечки попей для здоровья. Нет, спасибо": Американский актёр несмешно пошутил о Путине и Шойгу

В эфире одного из американских шоу актёр Джимми Фэллон пошутил о дне рождения Владимира Путина. Ему показалось забавным, что российский лидер решил отпраздновать его в горах Сибири.

"Владимир Путин провёл свой день рождения, гуляя с другом в горах Сибири. Путин хорошо отдохнул, а его друг назвал эти 48 часов самыми страшными в своей жизни", - иронично говорит ведущий.

Следом выступающий решил покривляться и изобразить опасность прогулки с Путиным.

"На, из фляжечки попей для здоровья". "Нет, спасибо, не буду", - приводит он якобы диалог президента России с главой Минобороны.

Несмешная шутка в итоге скатилась в сравнение с эпизодом некой криминальной передачи Dateline. По мнению ведущего, "выход на прогулку с Путиным - это практически начало каждого эпизода российской версии Dateline".

Эпизод из американской программы разместил на своей странице в Facebook Андрей Бочкарёв.