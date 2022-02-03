"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт

Президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром Италии Марио Драги. Одна фраза русского лидера свела на нет всю пропаганду Запада. "На Италию можно опереться", - прокомментировал переговоры эксперт по энергетике Станислав Митрахович.

Владимир Путин заверил партнёра, что поставки природного газа в Италию будут продолжаться, сообщила пресс-служба Кремля.

Этого оказалось достаточно, чтобы свести на нет всю западную пропаганду о газовом кризисе, монополизме России на энергетическом рынке и так далее. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что прекращать поставки газа в Италию никто не обещал. Они будут продолжаться десятилетия.

Италия является давним партнёром России. Даже когда США и Европа вели с Москвой ожесточённые санкционные войны, Италия действовала относительно мягко.

"Также, как Венгрия, Италия – страна, на которую можно опираться в Европе", - цитируют эксперта "Народные Новости".

Западные СМИ нагнетают обстановку. Они пытаются создать ощущение, что Европа и Россия разорвали отношения, но на самом деле это далеко от истины, подчеркнул Митрахович.