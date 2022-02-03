|
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
03 февраля 2022, 03:55 • 163 • Политика
Президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром Италии Марио Драги. Одна фраза русского лидера свела на нет всю пропаганду Запада. "На Италию можно опереться", - прокомментировал переговоры эксперт по энергетике Станислав Митрахович.
Владимир Путин заверил партнёра, что поставки природного газа в Италию будут продолжаться, сообщила пресс-служба Кремля.
Этого оказалось достаточно, чтобы свести на нет всю западную пропаганду о газовом кризисе, монополизме России на энергетическом рынке и так далее. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что прекращать поставки газа в Италию никто не обещал. Они будут продолжаться десятилетия.
Италия является давним партнёром России. Даже когда США и Европа вели с Москвой ожесточённые санкционные войны, Италия действовала относительно мягко.
"Также, как Венгрия, Италия – страна, на которую можно опираться в Европе", - цитируют эксперта "Народные Новости".
Западные СМИ нагнетают обстановку. Они пытаются создать ощущение, что Европа и Россия разорвали отношения, но на самом деле это далеко от истины, подчеркнул Митрахович.
Подпишитесь на нас
163
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2022, 15:45
|
31 января 2022, 12:20
|
28 января 2022, 07:20
|
29 января 2022, 00:15
|
01 февраля 2022, 08:10
|
30 января 2022, 08:55
|
29 января 2022, 19:30