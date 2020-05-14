Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил&q...
Главная / Политика

"На груди белые кресты": Депутаты отпугивают коронавирус значками

14 мая 2020, 02:55  •  184 • Политика
Член "Справедливой России" Игорь Моляков на заседании Госдумы поинтересовался, почему некоторые его коллеги "носят на груди белые кресты". Выяснилось, что такими значками депутаты отпугивают коронавирус.
Мода на значки, "отпугивающие вирус", появилась у депутатов Госдумы 12 и 13 мая. Моляков отметил, что личное дело каждого носить "на груди белые кресты", и предположил, что его коллеги "ставят крест на нашей работе". Справедливорос добавил, что существует определённый дресс-код.
"Я, например, собаковод. Я могу увешаться какими-то значками или я не должен?" - поддел Моляков других депутатов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выслушав подсказки, ответил, что эти значки - специальные устройства, отпугивающие коронавирус. Ранее он сообщал, что анализ на коронавирус оказался положительным как минимум у пяти депутатов Госдумы, пишет "Медуза".
О неких антиковидных устройствах СМИ уже писали. Чуть больше месяца назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приходил на работу с "блокатором вирусов". Якобы в нагрудном значке содержится вещество, защищающее от коронавируса. То, что подобные устройства эффективны, не доказано.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 00:55
Коронавирус в "высших коридорах власти": Почему чиновники в России болеют, хотя все меры приняты
14 мая 2020, 02:55
"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию
14 мая 2020, 01:55
Михаил Фрадков переназначен директором РИСИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2020, 01:10
Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
10 мая 2020, 08:56
"Это случилось до коронавируса": Голиковой припомнили её оценку по оптимизации
10 мая 2020, 10:28
Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.