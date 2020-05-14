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"На груди белые кресты": Депутаты отпугивают коронавирус значками
14 мая 2020, 02:55 • 184 • Политика
Член "Справедливой России" Игорь Моляков на заседании Госдумы поинтересовался, почему некоторые его коллеги "носят на груди белые кресты". Выяснилось, что такими значками депутаты отпугивают коронавирус.
Мода на значки, "отпугивающие вирус", появилась у депутатов Госдумы 12 и 13 мая. Моляков отметил, что личное дело каждого носить "на груди белые кресты", и предположил, что его коллеги "ставят крест на нашей работе". Справедливорос добавил, что существует определённый дресс-код.
"Я, например, собаковод. Я могу увешаться какими-то значками или я не должен?" - поддел Моляков других депутатов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выслушав подсказки, ответил, что эти значки - специальные устройства, отпугивающие коронавирус. Ранее он сообщал, что анализ на коронавирус оказался положительным как минимум у пяти депутатов Госдумы, пишет "Медуза".
О неких антиковидных устройствах СМИ уже писали. Чуть больше месяца назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приходил на работу с "блокатором вирусов". Якобы в нагрудном значке содержится вещество, защищающее от коронавируса. То, что подобные устройства эффективны, не доказано.
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