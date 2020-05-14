"На груди белые кресты": Депутаты отпугивают коронавирус значками

Мода на значки, "отпугивающие вирус", появилась у депутатов Госдумы 12 и 13 мая. Моляков отметил, что личное дело каждого носить "на груди белые кресты", и предположил, что его коллеги "ставят крест на нашей работе". Справедливорос добавил, что существует определённый дресс-код.

"Я, например, собаковод. Я могу увешаться какими-то значками или я не должен?" - поддел Моляков других депутатов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выслушав подсказки, ответил, что эти значки - специальные устройства, отпугивающие коронавирус. Ранее он сообщал, что анализ на коронавирус оказался положительным как минимум у пяти депутатов Госдумы, пишет "Медуза".

О неких антиковидных устройствах СМИ уже писали. Чуть больше месяца назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приходил на работу с "блокатором вирусов". Якобы в нагрудном значке содержится вещество, защищающее от коронавируса. То, что подобные устройства эффективны, не доказано.