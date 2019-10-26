"На границе столкновения? Не сейте раздор": Россия остудила горячие головы на севере Сирии

Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями на севере Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Что произошло

В четверг, 24 октября, телеканал Al Ekhbariya сообщил о том, что протурецкие формирования сирийской оппозиции атаковали позиции правительственной армии Сирии к юго-западу от города Телль-Тамер. Об этом же сообщило агентство SANA, добавив, что сирийским военным удалось отразить атаку ценой потерь. Отмечалось, что произошедшее идет вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на переговорах в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Суть договоренности

После переговоров, которые длились порядка шести часов, Россия и Турция согласовали условия прекращения военных действий на севере Сирии. Анкара согласилась прекратить военную операцию "Источник мира" против сирийских курдов в обмен на то, что военная полиция России и Сирии возьмет приграничный с Турцией регион под свой контроль. Речь идет о 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы.

Опровержение

В пятницу, 25 октября, в Минобороны России официально опровергли информацию о боевых столкновениях на севере Сирии. С заявлением выступил лично руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамер провинции Эль-Хасека не соответствуют действительности", - сказал он.

Бакин добавил, что российский ЦПВС внимательно отслеживает ситуацию в регионе. Никакой информации о происшествиях не поступало. Обстановка на севере Сирии характеризуется как стабильная.

Запад подтверждает

Прекращение боевых действий на севере Сирии также подтвердили в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН не зафиксировала новых боевых столкновений в регионе.

"Я счастлив, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряженности или о конфликтах на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС слова Генсека ООН.

Обстановка в регионе

Минобороны России сообщило, что российские военные уже начали патрулирование на границе Сирии и Турции. Колонна прошла по маршруту от Камышли до Маталы. В ведомстве уточнили, что протяженность маршрута в обе стороны превысила 210 километров.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности.

Тем временем сирийская армия продолжает освобождать страну от оставшихся боевиков. Правительственные силы проводят наступательную операцию на севере провинции Латакия, задача которой - освобождение города Джизр-аль-Шугур, расположенного в провинции Идлиб.