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"На границе столкновения? Не сейте раздор": Россия остудила горячие головы на севере Сирии

26 октября 2019, 20:09  •  100 • Политика
В Минобороны РФ опровергли заявления СМИ, которые запестрели сообщениями об атаке на севере Сирии. Российские военные остудили горячие головы официальным объяснением, призвав не сеять раздор. Кстати, отсутствие боестолкновений между сирийскими правительственными силами и протурецкими формированиями подтвердили даже в ООН.
Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями на севере Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Что произошло

В четверг, 24 октября, телеканал Al Ekhbariya сообщил о том, что протурецкие формирования сирийской оппозиции атаковали позиции правительственной армии Сирии к юго-западу от города Телль-Тамер. Об этом же сообщило агентство SANA, добавив, что сирийским военным удалось отразить атаку ценой потерь. Отмечалось, что произошедшее идет вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на переговорах в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Суть договоренности

После переговоров, которые длились порядка шести часов, Россия и Турция согласовали условия прекращения военных действий на севере Сирии. Анкара согласилась прекратить военную операцию "Источник мира" против сирийских курдов в обмен на то, что военная полиция России и Сирии возьмет приграничный с Турцией регион под свой контроль. Речь идет о 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы.

Опровержение

В пятницу, 25 октября, в Минобороны России официально опровергли информацию о боевых столкновениях на севере Сирии. С заявлением выступил лично руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамер провинции Эль-Хасека не соответствуют действительности", - сказал он.
Бакин добавил, что российский ЦПВС внимательно отслеживает ситуацию в регионе. Никакой информации о происшествиях не поступало. Обстановка на севере Сирии характеризуется как стабильная.

Запад подтверждает

Прекращение боевых действий на севере Сирии также подтвердили в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН не зафиксировала новых боевых столкновений в регионе.
"Я счастлив, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряженности или о конфликтах на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС слова Генсека ООН.

Обстановка в регионе

Минобороны России сообщило, что российские военные уже начали патрулирование на границе Сирии и Турции. Колонна прошла по маршруту от Камышли до Маталы. В ведомстве уточнили, что протяженность маршрута в обе стороны превысила 210 километров.
Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности.
Тем временем сирийская армия продолжает освобождать страну от оставшихся боевиков. Правительственные силы проводят наступательную операцию на севере провинции Латакия, задача которой - освобождение города Джизр-аль-Шугур, расположенного в провинции Идлиб.

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