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"На границе, что называется, вспомним": Зачем Польша призвала ввести санкции против России
13 августа 2020, 22:20 • 15 • Политика
Известный политтехнолог Марат Баширов объяснил, зачем Польша призвала ввести санкции против России. По его словам, за очередным русофобским демаршем стоит желание пропиариться и страх перед "Северным потоком - 2".
Так эксперт прокомментировал призыв польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии. Парламентарий заявил, что только так можно избежать "аннексии" Белоруссии и снизить "российское вмешательство".
По словам Баширова, многие польские политики активно пытаются подражать своим американским коллегам, для которых антироссийская риторика является оправданием собственного существования. Все подобные заявления в первую очередь делаются ради собственного пиара.
Он также не исключил, что за очередным выпадом в сторону России может стоять страх Польши перед "Северным потоком - 2". Варшава сейчас покупает дорогой американский СПГ, который потом перепродаёт другим европейским странам. Если Европа получит дешёвый российский природный газ, то Польша потеряет рынок сбыта.
Кроме того, Польша в принципе рискует оказаться на задворках Европы из-за своей энергетической политики. Сейчас ведущие страны ЕС активно переходят на газ, поскольку он дешёвый и экологичный. Варшава же до сих пор держит угольные шахты, которые никак не вписываются в политику "зелёной энергетики".
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