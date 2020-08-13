"На границе, что называется, вспомним": Зачем Польша призвала ввести санкции против России

Так эксперт прокомментировал призыв польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии. Парламентарий заявил, что только так можно избежать "аннексии" Белоруссии и снизить "российское вмешательство".

По словам Баширова, многие польские политики активно пытаются подражать своим американским коллегам, для которых антироссийская риторика является оправданием собственного существования. Все подобные заявления в первую очередь делаются ради собственного пиара.

Всё это в Америке работает, значит, надо это повторить. Никакого эффекта с точки зрения процесса, который идёт в Белоруссии, или с точки зрения взаимоотношений России и Польши это не даст. Все прочитали, усмехнулись… На границе, что называется, вспомним, - пояснил Царьграду Баширов.

Он также не исключил, что за очередным выпадом в сторону России может стоять страх Польши перед "Северным потоком - 2". Варшава сейчас покупает дорогой американский СПГ, который потом перепродаёт другим европейским странам. Если Европа получит дешёвый российский природный газ, то Польша потеряет рынок сбыта.

Кроме того, Польша в принципе рискует оказаться на задворках Европы из-за своей энергетической политики. Сейчас ведущие страны ЕС активно переходят на газ, поскольку он дешёвый и экологичный. Варшава же до сих пор держит угольные шахты, которые никак не вписываются в политику "зелёной энергетики".