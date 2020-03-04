"На фоне тотального цинизма": В Минобороны раскрыли "борьбу" турок с террористами

Вместо вытеснения террористов из идлибской зоны деэскалации турецкие войска фактически срослись с укрепрайонами боевиков в этих окрестностях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что согласно сочинским соглашениям 2018 года, турецкая сторона должна была вытеснить террористов вместе с тяжёлой артиллерией из идлибской зоны деэскалации. На деле же оказалось, что за 18 месяцев террористы вытеснили так называемую "умеренную оппозицию" к турецкой границе.

В итоге "произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами", объяснил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, "на фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада" только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство "ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям".

Между тем, "Политэксперт" напоминают, накануне в Минобороны Турции сообщили о гибели турецкого военного в Идлибе. Турецкая сторона не оставляет попыток обострить ситуацию, вероятно, в том числе, накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.