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"На фоне тотального цинизма": В Минобороны раскрыли "борьбу" турок с террористами
04 марта 2020, 15:35 • 85 • Политика
В Минобороны России раскрыли "борьбу" турок с террористами. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, "на фоне тотального цинизма" только Россия и Сирия "ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям".
Вместо вытеснения террористов из идлибской зоны деэскалации турецкие войска фактически срослись с укрепрайонами боевиков в этих окрестностях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он отметил, что согласно сочинским соглашениям 2018 года, турецкая сторона должна была вытеснить террористов вместе с тяжёлой артиллерией из идлибской зоны деэскалации. На деле же оказалось, что за 18 месяцев террористы вытеснили так называемую "умеренную оппозицию" к турецкой границе.
В итоге "произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами", объяснил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, "на фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада" только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство "ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям".
Между тем, "Политэксперт" напоминают, накануне в Минобороны Турции сообщили о гибели турецкого военного в Идлибе. Турецкая сторона не оставляет попыток обострить ситуацию, вероятно, в том числе, накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
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