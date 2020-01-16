"На фоне агрессии США": Лавров заявил о желании российских властей избавиться от привязки к доллару

Российские власти хотят избавиться от долларовой зависимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Times of India. Это происходит из-за санкционного давления США.

"На фоне всё более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", - цитирует министра РИА Новости.

Сергей Лавров рассказал, что уже делается в этом направлении. Страны будут стараться вести взаимные расчёты в национальных валютах, уходя от долларовой зависимости, пишет URA.RU. А Россия уже договорилась с Китаем и Турцией о подобных расчётах. На саммите БРИКС стороны пришли к выводу, что нужно создать в центральных банках своих стран корреспондентские счета.