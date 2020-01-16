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"На фоне агрессии США": Лавров заявил о желании российских властей избавиться от привязки к доллару

16 января 2020, 11:24  •  56 • В мире
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет стараться избавиться от привязки к доллару. Это происходит "на фоне все более агрессивного использования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления", - сказал Лавров в интервью индийскому изданию Times of India. Глава МИД считает, что нужно проводить взаиморасчеты в нацвалютах. Для этого на саммите БРИКС страны договорились о создании в своих центральных банках корреспондентских счетов.
Российские власти хотят избавиться от долларовой зависимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Times of India. Это происходит из-за санкционного давления США.
"На фоне всё более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", - цитирует министра РИА Новости.
Сергей Лавров рассказал, что уже делается в этом направлении. Страны будут стараться вести взаимные расчёты в национальных валютах, уходя от долларовой зависимости, пишет URA.RU. А Россия уже договорилась с Китаем и Турцией о подобных расчётах. На саммите БРИКС стороны пришли к выводу, что нужно создать в центральных банках своих стран корреспондентские счета.

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