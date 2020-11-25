"На фига вам "Голубой огонёк"?": Американцы предложили русским новогоднее шоу покруче

Объявивший себя победителем в президентской гонке Джо Байден представил свою будущую команду. В неё вошёл, в частности, бывший глава Госдепа при Обаме Джон Керри - его планируют назначить спецпосланником президента по вопросам климата.

В Сети шутят, что Керри - это такая "американская Тунберг", и припоминают политику все его одиозные высказывания и поступки. Так, однажды Керри на полном серьёзе заявил, что "американцы имеют право быть глупыми".

Также стало известно, что госсекретарём США Байден назначит Энтони Блинкена, а постпредом при ООН станет Линда Томас-Гринфилд. Пост советника по нацбезопасности займёт Джейк Салливан.

Многие шутят и насчёт Дженнифер Псаки, которая также не раз отличилась во время работы пресс-секретарём Барака Обамы. Сейчас Джен занимает пост советника переходной команды Байдена, а в Сети вспоминают, как она пригрозила: "Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".

И это, очевидно, ещё не все сюрпризы, которые американские власти преподнесут своему народу и всему миру до наступления Нового года. "Псаки, Керри... Я вот думаю, на *** нам "Голубой огонёк", тут такое шапито скоро начнется", - прокомментировал новые назначения пользователь твиттера под ником Fishman.