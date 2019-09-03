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"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие

03 сентября 2019, 21:24  •  240 • Политика
Трагедия в семье украинского политика Юлии Тимошенко (скончалась её двоюродная сестра) не у всех вызвала сочувствие. Пока одни пользователи в Сети выражают соболезнования, другие отмечают, что им "не жалко" "газовую принцессу": "На её совести тысячи трагедий и смертей".
Сегодня в Верховной раде в её обновлённом составе отмечен первый "прогул" - на заседание в парламенте не явилась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Один из её соратников, Валентин Наливайченко, объяснил, что в семье политика случилась трагедия.
Он, впрочем, не стал вдаваться в подробности и отметил, что детали произошедшего должна рассказать сама Тимошенко. Вместе с тем он выразил соболезнование семье лидера партии.
Как передаёт портал Утро.ру, позже оказалось, что скончалась двоюродная сестра Тимошенко - Татьяна Шарапова. Она была дочерью родной тётки "газовой принцессы" Антонины Ульяхиной, которая занимает пост главы Днепропетровской областной организации партии "Батькивщина".
При этом в Сети одни принялись приносить соболезнования Тимошенко, а другие заявили, что не испытывают сочувствия. К примеру, на портале РИА Новости один из пользователей, Сергей Смирнов, оставил такой комментарий: "На её совести тысячи и тысячи трагедий и смертей обычных людей", добавив, что, по его мнению, именно она развалила некогда процветающую Украину.

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