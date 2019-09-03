"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие

Сегодня в Верховной раде в её обновлённом составе отмечен первый "прогул" - на заседание в парламенте не явилась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Один из её соратников, Валентин Наливайченко, объяснил, что в семье политика случилась трагедия.

Он, впрочем, не стал вдаваться в подробности и отметил, что детали произошедшего должна рассказать сама Тимошенко. Вместе с тем он выразил соболезнование семье лидера партии.

Как передаёт портал Утро.ру, позже оказалось, что скончалась двоюродная сестра Тимошенко - Татьяна Шарапова. Она была дочерью родной тётки "газовой принцессы" Антонины Ульяхиной, которая занимает пост главы Днепропетровской областной организации партии "Батькивщина".

При этом в Сети одни принялись приносить соболезнования Тимошенко, а другие заявили, что не испытывают сочувствия. К примеру, на портале РИА Новости один из пользователей, Сергей Смирнов, оставил такой комментарий: "На её совести тысячи и тысячи трагедий и смертей обычных людей", добавив, что, по его мнению, именно она развалила некогда процветающую Украину.