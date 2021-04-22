"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задала поддержавшему Чехию главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю неудобный вопрос. Она ответила, что недавний выпад политика не стал для Москвы сюрпризом: "На эту чушь мы уже отвечали".

Захарова прокомментировала слова Борреля о том, что спецслужбы России якобы ведут "подрывную деятельность" в Европе и что Москва должна воздержаться от деятельности, которая угрожает безопасности стран ЕС.

Речь шла про Чехию, которая подозревает "русских агентов" во взрыве склада с боеприпасами во Врбетице. Несмотря на отсутствие хоть каких-либо доказательств, Боррель тут же встал на сторону Праги, выразив с ней солидарность. Захарова же в ответ призвала руководителя европейской дипломатии раскрыть детали операций спецслужб ЕС.

На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчётом: где, сколько, что делают, - пишет представитель МИД России в Facebook.

Скриншот:Facebook/Мария Захарова

Ранее генпрокурор Чехии заявил, что "русские агенты" якобы взорвали частный склад с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. При этом он утверждает, что это те же люди, которые несколько лет спустя "отравили" Скрипалей.

Отметим, что ни в случае со Скрипалями, ни в случае со взорванным складом не было предоставлено никаких доказательств причастности России. Однако оба раза реакция европейских стран была одинакова - немедленная высылка русских дипломатов.