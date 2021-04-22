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"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 02:30 • 14 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задала поддержавшему Чехию главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю неудобный вопрос. Она ответила, что недавний выпад политика не стал для Москвы сюрпризом: "На эту чушь мы уже отвечали".
Захарова прокомментировала слова Борреля о том, что спецслужбы России якобы ведут "подрывную деятельность" в Европе и что Москва должна воздержаться от деятельности, которая угрожает безопасности стран ЕС.
Речь шла про Чехию, которая подозревает "русских агентов" во взрыве склада с боеприпасами во Врбетице. Несмотря на отсутствие хоть каких-либо доказательств, Боррель тут же встал на сторону Праги, выразив с ней солидарность. Захарова же в ответ призвала руководителя европейской дипломатии раскрыть детали операций спецслужб ЕС.
Скриншот:Facebook/Мария Захарова
Ранее генпрокурор Чехии заявил, что "русские агенты" якобы взорвали частный склад с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. При этом он утверждает, что это те же люди, которые несколько лет спустя "отравили" Скрипалей.
Отметим, что ни в случае со Скрипалями, ни в случае со взорванным складом не было предоставлено никаких доказательств причастности России. Однако оба раза реакция европейских стран была одинакова - немедленная высылка русских дипломатов.
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