"На этот раз я даже не умер": Владелец скандального сайта "Двач" снова стал героем фейка

На волне беспорядков в Минске был вброшен фейк о чудесном спасении котика от белорусского ОМОНа. При этом было использовано фото владельца и администратора форума "Двач" Наримана Намазова, который с завидной регулярностью становится героем фейковых новостей. Публичное разоблачение произошло в эфире передачи "60 минут".

Речь идёт о вбросе, согласно которому прохожий прикрыл собой кота от бойцов ОМОНА и вывел его из потасовки на улице Ленина. В доказательство приведено фото мужчины с котом в руках.

То, что это фейк, можно понять по зимней одежде "спасителя котиков", а также совсем не минскими видам у него за спиной. Но главное - это лицо героя. На фото изображён владелец и администратор форума "Двач" Нариман Намазов, также известный как Абу.

Он регулярно становится героем самых разных фейков - то он один из погибших в пожаре в Кемерово, то он террорист, устроивший взрыв в Магнитогорске. Намазов уже привык к этому и относится с юмором, пусть и чёрным.