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"На этот раз я даже не умер": Владелец скандального сайта "Двач" снова стал героем фейка
11 августа 2020, 22:40 • 31 • Политика
Спасение котика от ОМОНа в Минске оказалось фейком. Для вброса снова использовали фото владельца и администратора форума "Двач" Наримана Намазова. "На этот раз я даже не умер", - комментирует он.
На волне беспорядков в Минске был вброшен фейк о чудесном спасении котика от белорусского ОМОНа. При этом было использовано фото владельца и администратора форума "Двач" Наримана Намазова, который с завидной регулярностью становится героем фейковых новостей. Публичное разоблачение произошло в эфире передачи "60 минут".
Речь идёт о вбросе, согласно которому прохожий прикрыл собой кота от бойцов ОМОНА и вывел его из потасовки на улице Ленина. В доказательство приведено фото мужчины с котом в руках.
То, что это фейк, можно понять по зимней одежде "спасителя котиков", а также совсем не минскими видам у него за спиной. Но главное - это лицо героя. На фото изображён владелец и администратор форума "Двач" Нариман Намазов, также известный как Абу.
Он регулярно становится героем самых разных фейков - то он один из погибших в пожаре в Кемерово, то он террорист, устроивший взрыв в Магнитогорске. Намазов уже привык к этому и относится с юмором, пусть и чёрным.
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