"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогноз The Economist на 2019 год

The Economist в традиционном прогнозе на следующий год говорит знаками. В версии на 2019 год в комментарии для Царьграда разбирался политолог Александр Асафов. "На этом спекулируют сотни тысяч жуликов", - так работы авторов обложки оценил наш собеседник.

Британский журнал The Economist выпустил традиционную обложку с предсказаниями на 2019 год. Она выполнена в виде страницы дневника Леонардо да Винчи, который, как известно, писал "зеркальным шрифтом", то есть задом наперёд. Мы уже рассказывали о "загадочных" предсказаниях издания. Так, в верхнем правом углу обложки изображён профиль человека, а напротив него профиль президента США Дональда Трампа. Картинка подписана "Распознавание лиц". Речь идёт программе по идентификации лиц, созданной в США. За спиной Трампа притаился космический аппарат, который должен 1 января 2019 года пролететь вблизи объекта 2014MU69.

Также на обложке можно заметить профиль президента России Владимира Путина. Надпись над ним гласит "Трубопроводы Путина". Лицо главы России обращено в сторону огромной панды - явный намёк на Китай, которому обложка сулит чуму. По центру обложки - знаменитый "витрувианский человек" да Винчи. В одной руке он держит лист марихуаны - намёк на легализацию наркотиков. Во второй руке - смартфон, заменяющий паспорт. Третья рука сжимает весы, показывающие нестабильность экономики. Четвертая - бейсбольный мяч. Над головой "витрувианского человека" - аист, несущий вместо ребёнка штрихкод. Отсылка к обязательной чипизации новорождённых. Рядышком притаился автомобиль с розеткой - кивок в сторону большего распространения электромобилей.

Политолог Александр Асафов в беседе с Царьградом предпринял попытку разгадать то, что пытались донести до нас авторы обложки.

"Несмотря на свою абсурдность очевидную, конспирология, полумистические истории, мистические смыслы, связь с какими-то тайными обществами, это то, что хорошо продается, то, что будоражит ум и воображение и является привлекательным. На этом спекулируют сотни тысяч жуликов, и представители глобальных элит не исключение, - начал Асафов. - Конечно, если посмотреть внимательно, то они часто демонстрируют и часть собственного мировоззрения, которое, скорее всего, можно считать идеологией. Поскольку идеологией этих людей является, в том или ином виде, такой трансгуманизм, который отрицает очевидную для нас морально-нравственную ценностную матрицу, свойственную носителям христианского мировоззрения, они, конечно, делают такие интересные для себя знаки и намеки, как их предшественники на протяжении столетий делали. Они все играли в знаки, в загадки, в ребусы, в какие-то такие скрытые намеки на знание. И мы видим, что, в принципе, в этом стиле все изложено достаточно так с намеками. Мы видим и витрувианского человека как бы в очках, мы видим и коноплю, и детей из пробирки, и Трампа, у которого меряют какие-то доли лица. Всё это, конечно, полно полунамеков таких, и очевидно должно считаться как некоторый образ будущего в той идеологии, в которой эти элиты себя мыслят, и хотели бы ее продать всему человечеству, чтобы эффективно его использовать".

Что касается других символов, таких, как прошлогодние карты Таро, пирамиды, гора Фудзи на фоне и так далее - это, конечно, попытка объяснить себя как связь с древними тайными обществами, носителями сакральных древних закрытых от большинства знаний, трансформацию этих знаний в современном мире и в трансляцию в будущее, продолжил политолог.

"Тем самым объясняют свое право как знающих больше, чем обычный человек, диктовать это, соответственно, обществу. Что представители тайных обществ, которые владеют тайными знаниями, имеют право, в силу своей мудрости и погружения в какие-то тайные, но истинные доктрины, имеют право диктовать, соответственно, свою волю большинству. И именно этот посыл, посыл избранности, посыл такого мистического какого-то, мистического на грани с научными знаниями. Причем почему-то часто это знание упирается своими какими-то законами внутренними, синхронизируется с различными видами сатанизма, каких-то деструктивных культов. Тем не менее обладание этим знанием, по их мнению, является правом распоряжаться, собственно, будущим Земли. И это право они пытаются нам донести через обложки контролируемых ими СМИ. То есть не стоит говорить о том, что миром правят тайные общества. Но совершенно очевидно, что в составе представителей глобальных элит, международных финансовых элит, представителей корпораций, ревнителей таких обществ или просто интересующихся таким темным романтизмом, тем не менее продвигающие вполне современные антигуманистические, античеловечные, даже правильно сказать, идеи трансгуманизма, они есть, и они действуют и существуют среди нас".