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"На этом многие посыплются": Политтехнолог назвал "слабое место" Байдена

17 января 2021, 14:50  •  93 • Политика
Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена. "Это первый и последний срок Байдена. Он, как и Трамп, хочет памяти. Но Трамп жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а Джо - в душах. И на этом многие посыплются", - назвал слабое место политика эксперт Марат Баширов.
Администрация Facebook запретила организовывать через данную соцсеть новые мероприятия в центре Вашингтона с настоящего времени и до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Шумиху вокруг передачи власти в США самому старому президенту в истории страны прокомментировал политэксперт Марат Баширов.
Он считает, что самое слабое место Джо Байдена - это его стремление оставить после себя некое наследие. Эксперт напоминает, что избранный президент США родился аж в 1942 году. К этому времени Гитлер уже проиграл битву в Сталинграде, но ещё не войну с Россией.
Это первый и последний срок Байдена. Он, как и Трамп, хочет памяти. Но, Трамп жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а Джо - в душах. И на этом многие посыплются,
- написал Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
Напомним, что в Вашингтоне всерьёз опасаются вооружённого восстания в день инаугурации Байдена. Причиной для этого является неприятие кандидата половиной жителей страны, а также скандалы вокруг махинаций с подсчётом голосов, несмотря на которые Байдена всё равно объявили победителем.

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