"На этом многие посыплются": Политтехнолог назвал "слабое место" Байдена

Администрация Facebook запретила организовывать через данную соцсеть новые мероприятия в центре Вашингтона с настоящего времени и до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Шумиху вокруг передачи власти в США самому старому президенту в истории страны прокомментировал политэксперт Марат Баширов.

Он считает, что самое слабое место Джо Байдена - это его стремление оставить после себя некое наследие. Эксперт напоминает, что избранный президент США родился аж в 1942 году. К этому времени Гитлер уже проиграл битву в Сталинграде, но ещё не войну с Россией.

Это первый и последний срок Байдена. Он, как и Трамп, хочет памяти. Но, Трамп жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а Джо - в душах. И на этом многие посыплются,

- написал Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Напомним, что в Вашингтоне всерьёз опасаются вооружённого восстания в день инаугурации Байдена. Причиной для этого является неприятие кандидата половиной жителей страны, а также скандалы вокруг махинаций с подсчётом голосов, несмотря на которые Байдена всё равно объявили победителем.