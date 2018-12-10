В феврале 2014 года нынешний президент Украины Петр Порошенко совершил визит в крымский Симферополь, в ходе которого обещал полуострову мир. Однако сейчас украинский лидер пытается удержать власть с помощью диктатуры, притом что на его руках - кровь жителей Донбасса, подчеркнул журналист Грэм Филлипс в своем репортаже из Симферополя для «Международной жизни».

По его словам, являющийся в действительности сторонником Майдана и спонсором террористов Порошенко, выиграв на выборах на Украине, решил приехать в Крым, чтобы заручиться поддержкой крымчан в своем стремлении восстановить контроль Киева над полуостровом.

Порошенко приехал в крымский парламент, чтобы пообщаться с политиками, после ужасающих последствий Евромайдана и разгула террора на Украине объявившими о выходе Крыма из состава Украины, напомнил журналист.

"Итак, он был здесь и обещал мир", - подчеркнул Филлипс. Однако, по словам журналиста, истинный мир пришел на полуостров лишь благодаря его вхождению в состав России, с которым он обрел подлинную защиту и безопасность.