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"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
03 октября 2020, 01:05 • 67 • Политика
Правительство Бельгии впервые пополнилось человеком, сменившим пол: новый вице-премьер Петра де Суттер когда-то была мужчиной и работала гинекологом. В Европе это также первый случай, когда трансгендера назначают на столь высокий пост. Русские, увидев фото политика в Сети, удивились: "На Ефремова нашего похож".
Последние два года у Бельгии не было полноценного правительства. И вот наконец оно сформировано. Причём по самым прогрессивным демократическим стандартам: пост вице-премьера заняла трансгендерная женщина - впервые в европейской практике.
Петре де Суттер 57 лет, и большую часть жизни она была мужчиной. Более того, гинекологом. Врач даже стал профессором Гентского университета, где специализировался на репродуктивной функции. Но к 40 годам доктор осознал, что всегда ощущал себя женщиной, и решился на операцию.
После этого де Суттер потянуло в политику – она вступила в Партию зелёных и стала активно бороться за права трансгендерных людей. Она открыто рассказывает о своём опыте и благодарит за доверие свою партию. Дама искренне считает, что ей повезло, и желает того же всем, кто последует её примеру.
"Вчера вечером вместе с тысячей других членов я дала зелёный свет новому правительству", - гордо заявила в Твиттере экс-гинеколог. Своей главной целью де Суттер считает работу "над новым будущим для всех бельгийцев". Что под этим подразумевается, представить несложно.
Фото: скриншот twitter.com/Pooh72Rus
Русские уже успели подколоть необычного политика: "А так и не похож, вполне обычная бельгийская тётка", - отмечает Мила Сидорова. "На Ефремова нашего похож", - считает пользователь Твиттер под ником "Необычный Юзернэйм".
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