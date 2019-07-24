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"На дне Ормузского пролива": Трамп отправил скептиков вживую посмотреть на сбитый беспилотник Ирана

24 июля 2019, 07:39  •  48 • Политика
Американский президент Дональд Трамп решил отправить скептиков, не верящих в сбитый иранский беспилотник, самим убедиться в реальности сообщений об этом инциденте. Однако при этом он рекомендовал желающим смотреть на обломки дрона… на дне Ормузского пролива.
Речь об этом зашла на конференции с участием старшеклассников. Беседуя с ними, Трамп затронул тему сбитого американцами иранского беспилотника. Напомним, в Тегеране заявления Вашингтона об успехах охоты за дронами сочли выдумками и предоставили доказательства, что над Ормузским проливом, вопреки бахвальству американской стороны, подобных инцидентов зарегистрировано не было.
Однако Трамп сказал школьникам, что иранцы, хотя и люди религиозные, "слишком много врут". Президент США предложил детям самим убедиться в том, что дрон действительно сбит. "Вы можете увидеть его на дне", - совершенно серьёзно сказал Трамп.
Он добавил, что "история Америки - это история о том, как добро побеждает зло".
Ранее представитель Вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник над Ормузским проливом. Также в Иране представили доказательства того, что США не сбивали дрон.
Как предположили в иранском МИД, речь может идти об американском беспилотном аппарате, передаёт телеканал RT.

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