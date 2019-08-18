"На что они способны?": Шойгу объяснил, почему хотел бы участия в АрМИ стран НАТО

Напомним, что сегодня команда России в седьмой раз заняла первое место в соревнованиях по танковому биатлону. Тем временем Сергей Шойгу в интервью для телеканала "Россия 1" отметил, что на играх был бы рад видеть представителей от НАТО.

Он напомнил, что соревнование имеет статус международного и поэтому препятствий для участия стран Альянса в нем нет. При этом представителям блока НАТО рассылались приглашения для участия.

"Рады будем не только встречать их, но и посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны", - объяснил Шойгу. Он добавил, что это была бы хорошая возможность оценить потенциал армий разных стран, нежели проверка такового в условиях уже неигровых. Такой вариант Шойгу пробовать "не хотелось бы".

Ранее Шойгу рассказывал, почему армии стран НАТО не участвуют в АрМИ. Русские и рады бы сыграть с партнерами, только вот у них нет желания, потому что "тут же очень много рисков", пояснил министр.