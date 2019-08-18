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"На что они способны?": Шойгу объяснил, почему хотел бы участия в АрМИ стран НАТО
18 августа 2019, 02:24 • 79 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему хотел бы, чтобы в Армейских международных играх приняли участие и страны НАТО. "Рады посмотреть на их технику, на что они способны", - сказал он, отметив, что не хотел бы узнавать такие способности в неигровых условиях.
Напомним, что сегодня команда России в седьмой раз заняла первое место в соревнованиях по танковому биатлону. Тем временем Сергей Шойгу в интервью для телеканала "Россия 1" отметил, что на играх был бы рад видеть представителей от НАТО.
Он напомнил, что соревнование имеет статус международного и поэтому препятствий для участия стран Альянса в нем нет. При этом представителям блока НАТО рассылались приглашения для участия.
"Рады будем не только встречать их, но и посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны", - объяснил Шойгу. Он добавил, что это была бы хорошая возможность оценить потенциал армий разных стран, нежели проверка такового в условиях уже неигровых. Такой вариант Шойгу пробовать "не хотелось бы".
Ранее Шойгу рассказывал, почему армии стран НАТО не участвуют в АрМИ. Русские и рады бы сыграть с партнерами, только вот у них нет желания, потому что "тут же очень много рисков", пояснил министр.
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос, почему страны НАТО не принимают участия в Армейских международных играх (АрМИ). Глава оборонного ведомства России подчеркнул, в целом ничто не мешает НАТО оказать нам честь - Москва будет рада увидеть партнеров, но не ставит себе четкой цели заполучить таких участников во что бы то ни стало. Как бы там ни было, в НАТО не горят желанием участвовать, и Шойгу видит в этом не только политические мотивы.
"Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в них (играх) участвовать не будем", - пояснил министр. - Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать".
Россия всегда приглашает страны НАТО к участию - "мы рады их видеть", однако делать из визита партнеров самоцель Москва не станет, резюмировал Сергей Шойгу. Главная цель таких игр - это тренировка, обучение для русских солдат. А также решение задач, связанных с оснащением, боеготовностью - "чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи". В конце концов, чтобы все понимали, "у этих ребят лучшие специалисты", которые идеально стреляют, летают, ходят, плавают. Такова основная задача, резюмировал Шойгу.
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