"На что хотел бы обратить внимание": Путин призвал парламентариев соотносить законы с Конституцией

С таким заявлением Путин выступил в пятницу на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

На что хотел бы обратить внимание: сейчас Госдума, Совет Федерации принимают законы. И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти законы соответствовали букве и духу поправок в Конституцию, - отметил он.

Зорькин в свою очередь высказал предположение, что жалобы в Конституционный суд, вероятнее всего, всё равно будут поступать, поскольку интерпретировать соответствие законов поправкам можно по-разному. При этом он подчеркнул, что КС не имеет полномочий самостоятельно реагировать на нарушение. Он может дать оценку только в случае обращения.

Напомним, что в этом году в Конституцию России был внесён целый ряд поправок. Одни носят политический характер, запрещая на законодательном уровне отчуждать российские территории. Другие относятся к социальной сфере, предоставляя гражданам гарантии, что государство будет ежегодно индексировать их пенсии.