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"На что хотел бы обратить внимание": Путин призвал парламентариев соотносить законы с Конституцией
11 декабря 2020, 22:50 • 27 • Политика
Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев соотносить новые законы с поправками, которые недавно были внесены в Конституцию. Глава государства подчеркнул: "Хотел бы обратить на это внимание".
С таким заявлением Путин выступил в пятницу на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
Зорькин в свою очередь высказал предположение, что жалобы в Конституционный суд, вероятнее всего, всё равно будут поступать, поскольку интерпретировать соответствие законов поправкам можно по-разному. При этом он подчеркнул, что КС не имеет полномочий самостоятельно реагировать на нарушение. Он может дать оценку только в случае обращения.
Напомним, что в этом году в Конституцию России был внесён целый ряд поправок. Одни носят политический характер, запрещая на законодательном уровне отчуждать российские территории. Другие относятся к социальной сфере, предоставляя гражданам гарантии, что государство будет ежегодно индексировать их пенсии.
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