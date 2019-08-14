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"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
14 августа 2019, 00:54 • 89 • Политика
Украинские СМИ прогнулись под НАТО, освещая "схватку" самолётов F-18 и Су-27. "На борту Шойгу паника", - по-своему объяснили они то, что русский истребитель оттеснил незваного гостя.
К примеру, издание "Диалог.UA" пишет о том, что появление натовского самолёта якобы вызвало переполох - причём в России, хотя появилось воздушное судно у борта министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, инцидент произошёл над Балтийским морем.
В ответ на приближение чужака сопровождающие министра два русских истребителя чётко дали понять о нежелательности его намерения. В итоге пилот НАТО уступил и предпочёл уйти в сторону.
При этом украинское СМИ, изложив суть произошедшего, делает из этого неожиданные выводы. "Инцидент вызвал панику в России, где заявили о том, что иностранные самолёты и беспилотники всё чаще появляются у границ страны-агрессора", - пишут украинские авторы.
При этом они сослались на выложенное в "Твиттере" видео, под которым, по иронии, практически все комментаторы заняли сторону России.
"Вежливые люди и в небе вежливые люди", - пишет @st_olegus.
"А если бы наши так сделали, вой подняли бы, вонючки", - не церемонится в оценке Альянса @anzelikavereni1.
"Уже не раз, нарываются", - возмущён действиями истребителя НАТО @PStarostin.
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