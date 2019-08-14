"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27

К примеру, издание "Диалог.UA" пишет о том, что появление натовского самолёта якобы вызвало переполох - причём в России, хотя появилось воздушное судно у борта министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, инцидент произошёл над Балтийским морем.

В ответ на приближение чужака сопровождающие министра два русских истребителя чётко дали понять о нежелательности его намерения. В итоге пилот НАТО уступил и предпочёл уйти в сторону.

При этом украинское СМИ, изложив суть произошедшего, делает из этого неожиданные выводы. "Инцидент вызвал панику в России, где заявили о том, что иностранные самолёты и беспилотники всё чаще появляются у границ страны-агрессора", - пишут украинские авторы.

При этом они сослались на выложенное в "Твиттере" видео, под которым, по иронии, практически все комментаторы заняли сторону России.

"Вежливые люди и в небе вежливые люди", - пишет @st_olegus.

"А если бы наши так сделали, вой подняли бы, вонючки", - не церемонится в оценке Альянса @anzelikavereni1.

"Уже не раз, нарываются", - возмущён действиями истребителя НАТО @PStarostin.