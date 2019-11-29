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"На берегу нашли тысячи мёртвых существ": Украинское СМИ сообщило о "природном катаклизме" в Крыму
29 ноября 2019, 16:09 • 70 • В мире
Украинское издание сообщило о "катаклизме" в Азовском море. По данным портала, "Диалог.UA", российское побережье Крыма заполонили "тысячи мёртвых существ". Оказалось, что речь шла о выброшенных на берег медузах.
Украинское СМИ сообщило о страшном "природном катаклизме" в Азовском море. По данным "Диалог.UA", на побережье Крыма у села Мысовое Ленинского района нашли "тысячи мёртвых существ". Оказалось, что речь шла о погибших медузах, которых выбросило на берег. В доказательство своих слов журналисты опубликовали фото, но где оно сделано, непонятно.
Совсем недавно российское побережье Азовского моря превратилось в настоящую пустыню. Там произошёл сильный отлив. Метеорологи говорят, что такой природный катаклизм не фиксировали последние 40 лет. Из-за сильнейшего ветра - до 38 м/c - море отошло на 100 метров от берега. В целом глубина серьёзно упала: от 88 сантиметров до 1,5 метра. В прибрежной зоне в районе Таганрога произошла песчаная буря.
Частично вода из Азовского моря обрушилась на украинскую сторону побережья. Потоп случился в Запорожской области.
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