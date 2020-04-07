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"На 87% - американский вирус": Бывший член ООН по биооружию озвучил версию создания COVID-19

07 апреля 2020, 11:35  •  64 • Политика
Бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт Игорь Никулин считает, что в Ухане прошли испытания коронавируса, но разработка велась на деньги США. "На 87% - американский вирус", - убеждён эксперт.
Никулин сослался на статью в журнале Nature от 9 ноября 2015 года, которую подписали 15 учёных, причём 13 из них – граждане США. Там сказано о гибридном вирусе, который испытывался в китайской лаборатории.
"Так что на 87% это американский вирус. И только на 13% китайский. Поэтому, даже если утечка произошла из уханьского университета, даже если допустить такую возможность, всё равно заказчиком этой разработки было правительство США", – рассказал Игорь Никулин Царьграду.
Военный эксперт убеждён: разработка велась на американские деньги. У него нет сомнений, что вирус искусственный. В той же журнальной статье подробно описано, как он был создан, как проводились исследования на белках человека, на ткани миндалин. Учёным удалось увидеть, как вирус проникает в клетки, быстро размножается, не умирает от моноклональных антител и не реагирует на известные противовирусные средства.
"Поэтому разработка - крупный международный проект, на который потрачено много миллионов долларов. По заказу, все разрешения от американского правительства они получили. В любом случае, проект это американский. Плюс ещё, даже косвенно подтвердил, вчера слушал передачу Малышевой, и этот Горелов из НИИ Роспотребнадзора сказал, что у нас, дескать, есть несколько прототипов вакцины, но мы пока испытываем трудности, мы не можем найти животное, в котором бы развивался этот вирус. То есть они говорят, что это природный очаг, и в то же время животного, в котором бы он мог жить, они пока найти не могут. Так что очага нет, статья есть. То есть основная версия по-любому - он получен искусственно в Университете Северной Каролины", - пояснил эксперт.
Утечка, по его предположениям, произошла в форте Детрик. 5 августа 2019 года издание New York Times опубликовало статью, что лаборатория в форте Детрик закрылась из-за угрозы биологической опасности. Там же находится институт инфекционных болезней американской армии.
"Так что тут всё пока что сходится, всё указывает за океан. Все ниточки по крайней мере туда ведут", - подчеркнул Игорь Никулин.
Он привёл данные из статьи того же издания от 31 августа 2019 года, когда в США были зафиксированы первые случаи неизвестной лёгочной инфекции, которую тогда стали именовать болезнью Вей.
"На 31 августа было 215 заражённых. На 11 сентября заражённых было уже больше пятисот, и несколько, по-моему, два десятка, уже погибли. В том числе военнослужащие армии США. Похоже, что у них это раньше. Кстати, Трамп, похоже, был не в курсе. Потому что 11 сентября он проводил совещание по этой проблеме и требовал вообще запрещения продажи этих электронных сигарет. Этих так называемых вейпов. Так что у него есть алиби. У китайцев, по идее, тоже есть алиби, потому что первый пациент заразившийся был выявлен 17 ноября, а о том, что началась эпидемия, они объявили 31 декабря. То есть они полтора месяца тоже не могли понять, с чем они столкнулись. Если бы утечка у них произошла, они бы среагировали гораздо быстрее", - полагает военный эксперт.
Теперь США хотят отвести от себя подозрения, "перевести стрелки", отметил Никулин.
Директор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов" считает, что теоретически вирус может быть создан в лаборатории. Но он всё же настаивает на версии естественного появления коронавируса. Но это не слишком важно на данном этапе, ведь главное - спасать людей. Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Если проще, Мурашко придерживается мнения, что вирус - природный.
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