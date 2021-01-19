"На 78-м году жизни, не приходя в сознание": Блогер напугал заявлением о Байдене

В среду, 20 января, под охраной Нацгвардии пройдёт инаугурация Джо Байдена - самого старого президента в истории США. Журналист Илиас Меркури не удержался от едкого комментария в социальной сети Twitter.

Поводом для шуток стал крайне преклонный возраст будущего главы Белого дома, а также сомнения в его дееспособности. Ещё во время его президентской кампании многие обращали внимание на его постоянные оговорки и просто странное поведение. Байден нередко путался в том, где и перед кем он выступает, а однажды и вовсе спутал жену с сестрой.

На 78-м году жизни, после продолжительной болезни, не приходя в сознание, стал 46-м президентом США Джо Байден,

- написал по поводу предстоящей инаугурации журналист Илиас Меркури.

Напомним, что мероприятие пройдёт под охраной Нацгвардии. Потому что команда Байдена опасается вооружённого восстания народа, который, как утверждается, избрал Джо Байдена своим лидером. Это лишний раз показывает, как поляризовано американское общество и как близко оно к гражданской войне.