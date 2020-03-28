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"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"

28 марта 2020, 04:35  •  91 • В мире
Писатель Борис Акунин, который восхваляет Запад, унижая попутно Россию, рассказал о медицине в Великобритании. По его словам, больше недели он болел гриппом и лишь на 11-й день к нему наконец-то пришёл врач.
Писатель Борис Акунин рассказал о том, как на самом деле в разгар пандемии функционирует пресловутая британская медицина. По его словам, в начале месяца он и его супруга заболели гриппом.
И если у жены всё прошло в лёгкой форме, то сам Акунин промаялся с высокой температурой больше недели, пытаясь облегчить состояние парацетамолом.
"Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет скорая. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное", - написал он в Facebook.
Только на 11-й день к писателю пришёл доктор.
"Мне не повезло, что я был из ранних и в первые дни болезни никакого лечения ещё не было. На 11-й день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше", - заметил Акунин.
Однако писатель не увидел в этом никакой проблемы - по его словам, главное в таких случаях - не паниковать.
"В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает", - резюмировал он.
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