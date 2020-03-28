"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"

Писатель Борис Акунин рассказал о том, как на самом деле в разгар пандемии функционирует пресловутая британская медицина. По его словам, в начале месяца он и его супруга заболели гриппом.

И если у жены всё прошло в лёгкой форме, то сам Акунин промаялся с высокой температурой больше недели, пытаясь облегчить состояние парацетамолом.

"Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет скорая. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное", - написал он в Facebook.

Только на 11-й день к писателю пришёл доктор.

"Мне не повезло, что я был из ранних и в первые дни болезни никакого лечения ещё не было. На 11-й день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше", - заметил Акунин.

Однако писатель не увидел в этом никакой проблемы - по его словам, главное в таких случаях - не паниковать.

"В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает", - резюмировал он.