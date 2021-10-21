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"Мёрзни, мёрзни...": Путин сравнил Европу с не самым умным персонажем русской сказки
21 октября 2021, 21:30 • 38 • Политика
Президент России Владимир Путин сравнил борющуюся с русским газом Европу с не самым умным персонажем русской народной сказки: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!".
Путин провёл параллели между сложившейся на газовом рынке Европы ситуацией и сказкой про лису и волка.
- отметил глава государства, выступая на дискуссионном форуме "Валдай".
Когда модератор беседы попросил уточнить, кто в этой ситуации волк, а кто - лиса, Путин отметил, что волком, несомненно, является тот, кто засунул хвост в прорубь зимой в надежде поймать рыбку в мутной воде.
Отметим, что Европа сейчас переживает энергетический кризис, связанный с резким ростом цен на газ. Эксперты называют несколько причин роста цен: недостаточные запасы в подземных хранилищах, переориентация американского СПГ на другие рынки, ожидание холодной зимы, недостаточная выработка солнечных батарей и ветрогенераторов, а также искусственные ограничения, которые ЕС ввёл против русских поставщиков в попытках сорвать "Северный поток - 2".
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