Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
Главная / Политика

"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения

28 сентября 2021, 13:10  •  46 • Политика
Миграционный скандал между Польшей и Белоруссией набирает обороты. Минск обвиняет Варшаву в тайной переброске тел беженцев по ночам, Варшава рассказывает о "связанных с террористами" беженцах, в чьих телефонах были обнаружены кадры казней и сексуальных извращений.
Ситуация на белорусско-польской границе в последнее время заметно обострилась. Минск и Варшава обмениваются взаимными претензиями по поводу беженцев. Миграционный скандал всё набирает обороты и перерастает в кризисную ситуацию.
С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей пожаловался на "целенаправленные убийства" беженцев в Польше и странах Балтии, соседствующих с республикой.
"Их мёртвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию", - цитирует Readovka слова дипломата.
Варшава парирует все обвинения Минска, предъявляя свои претензии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о 9,4 тысячи попыток незаконного пересечения границы и задержании 1,2 тысячи нелегальных иммигрантов. А белорусов польский министр обвинил в якобы переброске различных видов наркотиков, включая психотропные препараты.
Он припомнил один из случаев, произошедших в конце июля этого года на белорусско-литовской границе. Тогда литовские пограничники задержали группу из 15 человек с двумя малышами, которых, как утверждалось, якобы "накачали" для бодрости метадоном в Белоруссии.
Но это не все претензии поляков. Во время пресс-конференции силовики показали журналистам фото и видео из мобильных телефонов нелегальных мигрантов. На записях - казни и различные сексуальные извращения. В том числе с участием детей и животных. Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин пожаловался прессе на то, что среди беженцев встречаются и те, что, мол, связаны с террористическими организациями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





46
Источник
Похожие новости
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для нас очень важно" - Ермак
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 04:00
США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проекта ПАК ДА
28 сентября 2021, 09:30
Генерал озвучил русскую "угрозу" опаснее "Северного потока - 2"
28 сентября 2021, 04:00
"Матерям не нужны подачки": Глазьев объяснил, как решить демографический кризис
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для на...
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 08:35
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
28 сентября 2021, 04:00
США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проек...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
26 сентября 2021, 00:40
"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.