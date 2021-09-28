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"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
28 сентября 2021, 13:10 • 46 • Политика
Миграционный скандал между Польшей и Белоруссией набирает обороты. Минск обвиняет Варшаву в тайной переброске тел беженцев по ночам, Варшава рассказывает о "связанных с террористами" беженцах, в чьих телефонах были обнаружены кадры казней и сексуальных извращений.
Ситуация на белорусско-польской границе в последнее время заметно обострилась. Минск и Варшава обмениваются взаимными претензиями по поводу беженцев. Миграционный скандал всё набирает обороты и перерастает в кризисную ситуацию.
С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей пожаловался на "целенаправленные убийства" беженцев в Польше и странах Балтии, соседствующих с республикой.
"Их мёртвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию", - цитирует Readovka слова дипломата.
Варшава парирует все обвинения Минска, предъявляя свои претензии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о 9,4 тысячи попыток незаконного пересечения границы и задержании 1,2 тысячи нелегальных иммигрантов. А белорусов польский министр обвинил в якобы переброске различных видов наркотиков, включая психотропные препараты.
Он припомнил один из случаев, произошедших в конце июля этого года на белорусско-литовской границе. Тогда литовские пограничники задержали группу из 15 человек с двумя малышами, которых, как утверждалось, якобы "накачали" для бодрости метадоном в Белоруссии.
Но это не все претензии поляков. Во время пресс-конференции силовики показали журналистам фото и видео из мобильных телефонов нелегальных мигрантов. На записях - казни и различные сексуальные извращения. В том числе с участием детей и животных. Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин пожаловался прессе на то, что среди беженцев встречаются и те, что, мол, связаны с террористическими организациями.
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