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"Мёртвые души" Пенсионного фонда: куда пропали более 377 миллионов рублей?

25 июля 2021, 21:05  •  59 • Политика
Один из самых громких скандалов, связанных с работой Пенсионного фонда России, касается "мёртвых душ". Юрий Пронько напомнил, куда пропали более 377 миллионов рублей.
Тема пенсионного обеспечения в России - всегда одна из самых острых. Однако проблемы, о которых говорят эксперты, не решаются. Например, индексация пенсий работающих пенсионеров - всё ещё вопрос для обсуждения. Как пишут "Ямал-Медиа", Минтруду, Минфину и Минэкономразвития предписано обдумать индексацию выплат работающим пенсионерам. Будет ли это сделано на самом деле или мы имеем дело с предвыборным заявлением? Вопрос открытый. Ну, а сейчас мы вынуждены говорить о целой серии нарушений, выявленных в работе Пенсионного фонда России.
Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в своей авторской программе "Сухой остаток" описал несколько самых громких скандалов, связанных с ПФР. Например, в докладе аудиторов Счётной палаты обозначено, что каждая шестая назначенная пенсия в России выплачивается с ошибками, в основном не в пользу стариков. Взаимодействие ПФР с другими ведомствами не отлажено, замечали в Счётной палате, из-за чего и возникают "мёртвые души".
Проблема усугубляется ещё и тем, что базы данных ЗАГСов, налоговой службы и ПФР не соответствуют друг другу. Аудиторы выявили, что - только в одном случае - 170 пенсионеров недополучили 3 млн рублей. Эксперты считают, что эта сумма по России может составлять несколько миллиардов рублей. То есть в одном случае - "мёртвым душам" платили пенсии и таким образом фактически украли более 377 млн рублей, а в другом - недоплатили живым миллиарды.

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