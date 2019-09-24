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"Мыльный пузырь из гордости": Психолог раскрыл "ужас" обвинившей мировых лидеров 16-летней шведки

24 сентября 2019, 11:24  •  142 • Политика
16-летняя шведка Грета Тунберг во время своего выступления в ООН на саммите по климату обвинила мировых лидеров в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее детство. Кризисный психолог Михаил Хасьминский отметил, что "ужас весь" в том, что девочка "позволяет себе поучать лидеров стран". "Это просто мыльный пузырь из гордости", - считает эксперт, отметив, что вскоре тот лопнет, что крайне травматично для детей.
Пожалуй, одним из самых обсуждаемых выступлений на саммите по климату в ООН стало политическое заявление шведской 16-летней активистки Греты Тунберг. Несмотря на всю эмоциональность и надрыв, который девочка очень старалась проявить, обращаясь к собравшимся в зале, на крик о помощи это было мало похоже.
"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, - наморщив лобик и выдавливая из себя слова, говорила юная шведка в ООН. - Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки вечного экономического роста".
А после так и вовсе бросила обвинения мировым лидерам, обвинив их в том, что они, мол, своими пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.
"Девочка совсем не в порядке. Но дедушка Сорос доволен", - заметила у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева.
А вот президент США Дональд Трамп то ли пропустил мимо ушей обвинение девочки, то ли решил ее тонко потроллить на своей странице в Twitter.
"Кажется, она очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего, - заметил Трамп. - Так приятно видеть!"
Поведение девочки в ООН Царьград попросил охарактеризовать главу Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского. Кризисный психолог сразу отметил, что "девочку используют в своих корыстных целях некие третьи силы". Он напомнил, что нечто подобное было и у нас в России, когда вдруг в Томской области школьники начинали говорить о том, что Конституция противоречит Уголовному кодексу.
Речь идет о томском пятикласснике Глебе Токмакове, который во время протестного митинга в 2017 году вдруг заявил, что в нашей стране необходимо изменить Конституцию и Уголовный кодекс для того, чтобы законы работали на жителей.
"Если посмотреть на этого мальчика, который нес пургу такую, что вообще просто никакой логики не было, то это - очень выигрышно, - отметил собеседник Царьграда, пояснив свою мысль, уточнив, что тут имеет место "хороший политический маркетинг": - Если бы какой-то взрослый дядька выступил, его бы вообще слушать никто не стал".
То же и со шведкой - "циничное использование девочки в собственных корыстных целях и, конечно, в ущерб её интересам".
"Вот это действительно нарушение прав", - подчеркивает кризисный психолог.
Эксперт отметил, что психическое здоровье Греты сложно оценить дистанционно, но отметил, что "она сильно переигрывала".
"Надрыв - это может быть и психическое расстройство, а может быть - актриса, причем плохая. Она же по бумажке читает, - напомнил собеседник, не исключив, что шведку готовили к выступлению. - Её же учили, с ней работали, я думаю, люди. Учили, как правильно говорить".
Впрочем, не в актерской игре весь ужас ситуации. Эксперта в данном случае страшит другое.
"Ужас весь не в этом. А в том, что девочка специально, с огромной, ничем не обоснованной амбициозностью позволяет себе поучать лидеров стран, - подчеркнул Хасьминский. - Соответственно, она себя считает, наверное, выше лидеров стран".
По мнению психолога, "это просто мыльный пузырь из гордости", который в конечном итоге лопнет. Причем не исключено, что уже в ближайшее время.
"И вот это крайне травматично для детей, - отметил эксперт, указав на необоснованные высокие притязания, немереную гордыню девочки, раннюю звездность. - Это очень плохие вещи, которые могут приводить впоследствии к серьезным невротическим и психическим расстройствам (если сейчас их нет)".
А что касается того, что у нее украли детство, то, по мнению специалиста, тут явно говорит "обученный человек", и девочка вряд ли может считать так сама. Психолог указывает на то, что к 16 годам - до совершеннолетия ребенок "сам еще вообще ничего не сделал, сам не заработал, ничего не добился".
"И кого-то обвинять, что ему что-то недодали... Ты сначала, может, сам что-то сделаешь, для других, прежде чем требовать, чтобы для тебя лидеры стран сделали", - подчеркнул собеседник, отметив, что у человека явно какая-то неадекватная самооценка.

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