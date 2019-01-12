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"Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу" - Трамп откладывает введение режима ЧП

12 января 2019, 03:39  •  37 • В мире
Трамп заявил, что не будет вводить режим ЧП из-за кризиса на границе "прямо сейчас". "Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу", - заключил президент.
Глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает, что конгресс примет необходимый ему бюджет. Он заявил, что не собирается объявлять режим чрезвычайного положения "прямо сейчас".
"Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу", - высказался американский лидер на совещании. Об этом информировала пресс-служба Белого дома.
Напомним, что часть американских ведомств (Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта) работают в сокращённом режиме с 22 декабря. Шатдаун вызван разногласиями между президентом и Демократической партией в конгрессе из-за финансирования нашумевшего строительства стены на границе с Мексикой.

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